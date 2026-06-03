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日菲畫界談判 外交部昨改口：勿損台利益

聯合報／ 記者張文馨李柏澔／台北報導
日菲正在談判的專屬經濟區，牽涉到我國東部、南部經濟海域，包括屏東等南部漁民關切是否影響未來權益，陸軍正好昨天在屏東恆春半島一帶進行實彈操演，展現國軍防衛海疆決心。圖為屏東滿豐訓場實施雷霆2000實彈射擊。圖與文／劉學聖
日菲正在談判的專屬經濟區，牽涉到我國東部、南部經濟海域，包括屏東等南部漁民關切是否影響未來權益，陸軍正好昨天在屏東恆春半島一帶進行實彈操演，展現國軍防衛海疆決心。圖為屏東滿豐訓場實施雷霆2000實彈射擊。圖與文／劉學聖

日本與菲律賓上月廿八日峰會後宣布啟動專屬經濟區（ＥＥＺ）及大陸礁層海洋邊界談判，外交部發言人蕭光偉昨天表示，我國政府已責成駐外館處洽請駐在國政府提供詳情，並請日菲在談判過程中，務必考量到與我國專屬經濟海域高度重疊的事實，不應損及台灣的利益，或在損及台灣利益時與我方協商。

相較於外交部先前的說法，昨天的回應已見調整。外交部前天表示，菲日雙方透過和平對話、遵循國際法規範以解決海事問題，與我國一貫立場一致，外交部對此予以肯定，並期待三方共同對區域和平穩定及維護海洋生態做出具體貢獻。引發外界質疑無視我國權益。

針對漁民關切，農業部漁業署表示，政府已注意到日本政府表示相關協議對第三國不具拘束力，但考量日菲談判畫界海域與我國主張的專屬經濟海域高度重疊，將透過管道要求日、菲兩國在談判過程中，不應排除或損及我國權利與利益，並與我方協商。

漁業署表示，我國漁民在我國主張的水域內享有正當且合法的作業權利，政府維護漁民海上作業權益與安全的立場始終堅定不變。基於「擱置爭議、共同開發」原則，已分別與日本及菲律賓簽署漁業相關協定，並建立常設協商機制，包括台日漁業委員會及台菲漁業執法合作協定技術工作小組，每年定期就漁業事務交換意見。

漁業署指出，未來將持續透過既有協商平台，與日本及菲律賓就海事及漁業議題保持密切溝通，積極維護我國漁民作業權益與海上作業空間，也將持續與海巡署保持緊密合作，加強相關海域巡護工作，確保我國漁船作業安全及合法權益。

蕭光偉昨天在例行記者會上表示，日菲尚未公布畫界範圍，外交部已責成相關駐外館處洽請駐在國政府提供詳情。

針對台灣專屬經濟海域權益，蕭光偉指出，日本內閣稱日菲協議對第三國沒拘束力，日菲無意影響我國東部海域的相關權益。

蕭光偉表示，考量到日菲談判畫界海域和我國專屬經濟海域高度重疊，我方將請日菲兩國在過程中必須考量此一事實，不應排除或損及我國權利與利益，並與我方進行協商。

據了解，外交部初步掌握，日菲討論該議題並非為解決任何爭議，亦無涉自然資源之分配或相關合作，雙方只是期待將雙邊海域進行明確畫分。

外交部 菲律賓 和平穩定

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