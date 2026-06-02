帛琉總統惠恕仁捍衛邦誼：北京沒有立場要我不承認台灣

日本共同社報導，儘管面臨著中國壓力，帛琉總統惠恕仁今天堅定捍衛帛琉與台灣的外交關係。他同時呼籲在經濟發展、海上安全及海洋保育等領域與日本開展更緊密合作。

為期兩天的首屆「島國海洋峰會」（Island States Ocean Summit）明天起在東京舉行，惠恕仁（Surangel Whipps Jr.）擔任共同主席。他今天在東京接受共同社專訪時指出，小島國家必須有權自由選擇國際夥伴。

惠恕仁指出，北京一再提供經濟誘因企圖說服帛琉外交轉向。但他強調，外交決策屬於國家主權事務，不應該受到大國的擺佈。

他表示：「你沒有立場告訴我不能承認台灣。這是我們國家的主權選擇。」帛琉自從1999年以來就與台灣建立外交關係。

惠恕仁並且指責中國船隻未獲授權在帛琉專屬經濟區（EEZ）內進行研究和調查活動。同時，帛琉有關當局已經掌握設備部署在其海域內的證據。

他進一步指出，北京某些行徑反映出中國對待小島國家及其海洋權利的普遍性心態。

惠恕仁指出：「我跟一位中國大使交談時，這是他對我說的話，『你們是個小國，不應該擁有這麼廣闊的海洋』。我認為那是不正確的。」

他表示，中方這類活動不僅違反國際法，也破壞海洋資源的永續管理。惠恕仁重申帛琉堅定支持依據國際規則的「自由開放的印度太平洋」。

惠恕仁同時表示，帛琉期盼日本對旅遊、漁業和其他產業擴大投資，共同提倡以規則為基礎的秩序和永續海洋管理。

他強調，帛琉將利用首屆「島國海洋峰會」提倡更強有力海洋治理和永續漁業的作為，以及更容易取得氣候和發展資金的管道。