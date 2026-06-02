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立法院紀念品中心試營運 設有韓國瑜、江啟臣打卡區

聯合報／ 記者唐筱恬／台北即時報導
立法院紀念品中心開始試營運，立法院副院長江啟臣參觀時，在印有正副院長人形背板前合影。記者黃義書／攝影
立法院紀念品中心開始試營運，立法院副院長江啟臣參觀時，在印有正副院長人形背板前合影。記者黃義書／攝影

立法院紀念品中心今天開始試營運，紀念品中心規畫4大主題區域，包括立法院特色紀念商品展售區、國慶紀念品展示區、台灣在地文創商品區，以及背板印有立法院長韓國瑜、副院長江啟臣照片的互動拍照打卡區，讓民眾從多元角度認識國會

立法院指出，放眼世界各國國會，包括美、英、法、日、韓、歐洲等國家國會，均設有專屬紀念品商店，提供國會議員、訪賓及一般民眾選購具有國會特色的紀念商品，不僅作為出訪、來訪留念，更是推廣民主理念、深化公民認識及促進國會交流的重要媒介。

立法院指出，立法院紀念品中心的設立，不只是增設一處商品展售空間，更是提升來院參訪服務、推廣國會文化的重要里程碑。本次空間設計以「紙構民主．多元共融」為主軸，整體視覺以國會意象為基礎，結合立法院議場圖像及建築元素，象徵理性公開、光明希望與民主對話精神，展現國家民主殿堂的代表形象。

立法院表示，立法院紀念品中心未來將持續配合國會交流、參訪接待及文化推廣，逐步更新商品內容與展示規劃，並結合在地文化與創意設計能量，推出更多兼具紀念價值與文化特色的商品。期盼透過紀念品成為文化載體，讓民眾將參訪國會的記憶帶回日常生活，也讓更多人透過不同形式認識立法院，進一步了解台灣民主發展的歷程與成果。

立法院紀念品中心開始試營運，設有互動打卡區。圖為立法院提供。
立法院紀念品中心開始試營運，設有互動打卡區。圖為立法院提供。

立法院紀念品中心開始試營運，內有醒目的立法院長韓國瑜、副院長江啟臣人形背板歡迎大家。記者黃義書／攝影
立法院紀念品中心開始試營運，內有醒目的立法院長韓國瑜、副院長江啟臣人形背板歡迎大家。記者黃義書／攝影

韓國瑜 江啟臣 立法院 國會

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