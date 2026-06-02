快訊

后豐鐵馬道人潮退燒？他曝假日幾乎沒遊客 在地人揭3原因

T-34失事2飛官殉職…機上「無黑盒子」原因曝光 軍方將交叉比對釐清經過

高雄追星要台胞證？傳EXO 7月簽售「大陸電商主辦」 主辦單位發聲了

聽新聞
0:00 / 0:00

金門成宗教宣講首站 劉世芳談赴陸風險、宮廟土地爭議一次解答

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門即時報導
內政部今天下午在金門舉辦「宗教政策宣導座談會」，由內政部長劉世芳（左四）與金門縣長陳福海（左五）共同主持，吸引近200位宮廟及宗教團體代表參與，參與超踴躍。
內政部今天下午在金門舉辦「宗教政策宣導座談會」，由內政部長劉世芳（左四）與金門縣長陳福海（左五）共同主持，吸引近200位宮廟及宗教團體代表參與，參與超踴躍。

為加強中央與地方宗教團體溝通交流，內政部今天下午在金門舉辦「宗教政策宣導座談會」，由內政部長劉世芳與金門縣長陳福海共同主持，吸引近200位宮廟及宗教團體代表參與。由於金門長年與大陸宗教往來密切，此次也成為內政部全台巡迴宣講首站，格外受到關注。

劉世芳表示，選擇金門作為首站主要是時間安排因素，而金門與大陸宗教交流頻繁本就是長期現象，「從來就是這個樣子，不是最近才開始」。此次到訪最重要的目的，是傾聽地方意見並協助解決宮廟面臨的實際問題。

不過，她也特別提到，近年陸續傳出國人赴大陸參與宗教活動後遭限制人身自由的案例。根據海基會及陸委會掌握資料，目前約有20多名台灣民眾遭扣留，部分個案甚至已長達2至3年，涉及宗教類型不僅限於宮廟，也包括基督教等團體。

劉世芳表示，內政部與陸委會已於今年4月宗教事務諮詢委員會中專案說明兩岸宗教交流注意事項，提醒與大陸有往來的宗教團體，應事先完成赴陸交流活動登錄，填報交流時間及地點，以保障自身安全與權益。

座談會中，宗教土地及建物合法化問題成為討論焦點。宮廟代表洪志合指出，寺廟土地變更為宗教專區時，須繳納回饋金或回饋土地，增加宮廟負擔，例如護國寺即被要求繳納235萬元回饋金，實在很不合理。

另有夏興地區宮廟代表反映，廟方於民國60年間由新加坡華僑捐地興建，至今已有55年歷史，卻在兩年前被通知部分土地屬國有地並須繳納租金，希望政府協助價購或取得土地所有權。

對此，劉世芳表示，若已向國有財產署承租土地，即已獲得第一層保障，未來若辦理價購程序也相對簡化，但仍需地方政府協助推動。

陳福海則感謝內政部主動赴金門與地方宗教界面對面溝通。他笑稱自己「205天後就退休」，未來將繼續以虔誠信仰服務神明，也承諾縣府將在兩週內完成各項意見彙整，必要時再提報中央協助處理，讓宗教團體面臨的土地及行政問題獲得更具體的解決方案。

此外，劉世芳指出，立法院當天三讀通過《宗教團體以自然人名義登記不動產處理暫行條例》修正案，將不動產權利歸屬審認申請期限再延長2年至117年6月9日截止，呼籲符合資格的宗教團體把握機會。她也透露，目前金門約44間宮廟涉及相關不動產問題，多數案件已逐步獲得解決。

據了解，劉世芳此行也前往水頭港旅運中心及金門縣警察局視察。相關單位指出，小三通旅運量持續成長，今年有望突破200萬人次，但旅運中心擴建後面積已增至原先3倍，港警及移民署人力明顯不足。劉世芳回應，若確有人力缺口可提出需求，中央已加派部分警力支援，後續也將與縣府研商改善旅運中心動線與設施，提升旅客通關效率及服務品質。

內政部長劉世芳表示，內政部與陸委會已於今年4月宗教事務諮詢委員會中專案說明兩岸宗教交流注意事項，提醒與大陸有往來的宗教團體，應事先完成赴陸交流活動登錄，填報交流時間及地點，以保障自身安全與權益。記者蔡家蓁／攝影
內政部長劉世芳表示，內政部與陸委會已於今年4月宗教事務諮詢委員會中專案說明兩岸宗教交流注意事項，提醒與大陸有往來的宗教團體，應事先完成赴陸交流活動登錄，填報交流時間及地點，以保障自身安全與權益。記者蔡家蓁／攝影

金門縣長陳福海則感謝內政部主動赴金門與地方宗教界面對面溝通，承諾縣府將在兩週內完成各項意見彙整，必要時再提報中央協助處理，讓宗教團體面臨的土地及行政問題獲得更具體的解決方案。記者蔡家蓁／攝影
金門縣長陳福海則感謝內政部主動赴金門與地方宗教界面對面溝通，承諾縣府將在兩週內完成各項意見彙整，必要時再提報中央協助處理，讓宗教團體面臨的土地及行政問題獲得更具體的解決方案。記者蔡家蓁／攝影

內政部長劉世芳（左三）在今天下午也低調前往水頭港旅運中心視察，針對旅運中心的動線與布置，與金門縣長陳福海（左二）等人交換意見。圖／民眾提供
內政部長劉世芳（左三）在今天下午也低調前往水頭港旅運中心視察，針對旅運中心的動線與布置，與金門縣長陳福海（左二）等人交換意見。圖／民眾提供

內政部今天下午在金門舉辦「宗教政策宣導座談會」，宮廟代表洪志合指出，寺廟土地變更為宗教專區時，須繳納回饋金或回饋土地，例如護國寺即被要求繳納235萬元回饋金，實在很不合理。記者蔡家蓁／攝影
內政部今天下午在金門舉辦「宗教政策宣導座談會」，宮廟代表洪志合指出，寺廟土地變更為宗教專區時，須繳納回饋金或回饋土地，例如護國寺即被要求繳納235萬元回饋金，實在很不合理。記者蔡家蓁／攝影

金門 劉世芳 宮廟 內政部 陳福海

延伸閱讀

立院三讀通過 宗教團體不動產處理申請期限延至2028年

立院拍板再給2年緩衝期 宗教團體不動產審認展延至2028年

金門中正國小鼓吹隊登捷克使館節 代表台灣登上國際舞台

一座山兩個鄉在管！台東金針山爭議數十年 中央修法露曙光

相關新聞

金門成宗教宣講首站 劉世芳談赴陸風險、宮廟土地爭議一次解答

為加強中央與地方宗教團體溝通交流，內政部今天下午在金門舉辦「宗教政策宣導座談會」，由內政部長劉世芳與金門縣長陳福海共同主持，吸引近200位宮廟及宗教團體代表參與。由於金門長年與大陸宗教往來密切，此次也成為內政部全台巡迴宣講首站，格外受到關注。

總統提人口對策新戰略 藍委質疑「中央開支票、地方買單」

總統賴清德宣布18項措施的「台灣人口對策新戰略」，一年整體預算為新台幣3800億元。國民黨立委賴士葆今天表示，這已引發「...

日、菲畫界海域與我主張專屬經濟海域高度重疊 漁業署：應與我方協商

關於日本與菲律賓就啟動畫定兩國專屬經濟區（EEZ）及大陸架海洋邊界談判達致共識一事，農業部漁業署今表示，政府已注意到日本政府表示相關協議對第三國不具拘束力，日、菲雙方無意影響我國東部海域相關權益，但考量日、菲談判畫界海域與我國主張的專屬經濟海域高度重疊，我方將透過相關管道要求日、菲兩國在談判過程中應考量此一事實，不應排除或損及我國權利與利益，並與我方進行協商。

畢典學生高呼「新店市長」…掀藍綠互批 張善政澄清「未感不適」：年輕人的幽默

桃園市長張善政昨出席武陵高中畢業典禮時，被一位學生高呼「新店市長」，遭國民黨桃園市議員詹江村發文公審，引發網路論戰。民進黨桃園市長參選人黃世杰今表示，學生只因表達不同意見就遭民代網路霸凌，呼籲張善政不應再沉默。對此，張善政稍早回應，當天並沒有聽到不適的言論，希望學生好好享受畢業典禮，也盼外界將掌聲和目光留給畢業生。

遏毒駕法部擬修法最重刑12年 民眾黨團批打假球 稱無阻嚇效果

法務部擬修正「刑法」第185條之3，將「毒駕致死」之刑責提高至5年以上、12年以下有期徒刑。民眾黨立法院黨團總召陳清龍今批評，法務部高高舉起、輕輕放下，司法實務判決對於毒駕刑度極低，有大幅提高必要，不能再輕縱毒駕。

影／立法院紀念品中心試營運！國會推文創商品 韓國瑜、江啟臣等身立牌歡迎

立法院紀念品中心今天（2日）開始試營運，現場販售印有立法院圖樣的燈箱磁鐵、MIT的針織品、POLO衫、帆布包、鑰匙圈、瓷杯、馬克杯、保溫杯、飲料提袋、筆、運動毛巾等等，充滿了立法院意象等伴手禮參觀民眾選購。立法院紀念品中心內還有醒目的立法院長韓國瑜、副院長江啟臣等身「人形立牌」歡迎大家。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。