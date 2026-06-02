金門成宗教宣講首站 劉世芳談赴陸風險、宮廟土地爭議一次解答

為加強中央與地方宗教團體溝通交流，內政部今天下午在金門舉辦「宗教政策宣導座談會」，由內政部長劉世芳與金門縣長陳福海共同主持，吸引近200位宮廟及宗教團體代表參與。由於金門長年與大陸宗教往來密切，此次也成為內政部全台巡迴宣講首站，格外受到關注。

劉世芳表示，選擇金門作為首站主要是時間安排因素，而金門與大陸宗教交流頻繁本就是長期現象，「從來就是這個樣子，不是最近才開始」。此次到訪最重要的目的，是傾聽地方意見並協助解決宮廟面臨的實際問題。

不過，她也特別提到，近年陸續傳出國人赴大陸參與宗教活動後遭限制人身自由的案例。根據海基會及陸委會掌握資料，目前約有20多名台灣民眾遭扣留，部分個案甚至已長達2至3年，涉及宗教類型不僅限於宮廟，也包括基督教等團體。

劉世芳表示，內政部與陸委會已於今年4月宗教事務諮詢委員會中專案說明兩岸宗教交流注意事項，提醒與大陸有往來的宗教團體，應事先完成赴陸交流活動登錄，填報交流時間及地點，以保障自身安全與權益。

座談會中，宗教土地及建物合法化問題成為討論焦點。宮廟代表洪志合指出，寺廟土地變更為宗教專區時，須繳納回饋金或回饋土地，增加宮廟負擔，例如護國寺即被要求繳納235萬元回饋金，實在很不合理。

另有夏興地區宮廟代表反映，廟方於民國60年間由新加坡華僑捐地興建，至今已有55年歷史，卻在兩年前被通知部分土地屬國有地並須繳納租金，希望政府協助價購或取得土地所有權。

對此，劉世芳表示，若已向國有財產署承租土地，即已獲得第一層保障，未來若辦理價購程序也相對簡化，但仍需地方政府協助推動。

陳福海則感謝內政部主動赴金門與地方宗教界面對面溝通。他笑稱自己「205天後就退休」，未來將繼續以虔誠信仰服務神明，也承諾縣府將在兩週內完成各項意見彙整，必要時再提報中央協助處理，讓宗教團體面臨的土地及行政問題獲得更具體的解決方案。

此外，劉世芳指出，立法院當天三讀通過《宗教團體以自然人名義登記不動產處理暫行條例》修正案，將不動產權利歸屬審認申請期限再延長2年至117年6月9日截止，呼籲符合資格的宗教團體把握機會。她也透露，目前金門約44間宮廟涉及相關不動產問題，多數案件已逐步獲得解決。

據了解，劉世芳此行也前往水頭港旅運中心及金門縣警察局視察。相關單位指出，小三通旅運量持續成長，今年有望突破200萬人次，但旅運中心擴建後面積已增至原先3倍，港警及移民署人力明顯不足。劉世芳回應，若確有人力缺口可提出需求，中央已加派部分警力支援，後續也將與縣府研商改善旅運中心動線與設施，提升旅客通關效率及服務品質。

內政部長劉世芳表示，內政部與陸委會已於今年4月宗教事務諮詢委員會中專案說明兩岸宗教交流注意事項，提醒與大陸有往來的宗教團體，應事先完成赴陸交流活動登錄，填報交流時間及地點，以保障自身安全與權益。記者蔡家蓁／攝影

金門縣長陳福海則感謝內政部主動赴金門與地方宗教界面對面溝通，承諾縣府將在兩週內完成各項意見彙整，必要時再提報中央協助處理，讓宗教團體面臨的土地及行政問題獲得更具體的解決方案。記者蔡家蓁／攝影

內政部長劉世芳（左三）在今天下午也低調前往水頭港旅運中心視察，針對旅運中心的動線與布置，與金門縣長陳福海（左二）等人交換意見。圖／民眾提供