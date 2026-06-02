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賴總統贈勳捷克參議長韋德齊 林佳龍盼深化台捷民主夥伴關係

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導

捷克參議院議長韋德齊（Miloš Vystrčil）睽違六年再次率團訪台。外交部長林佳龍2日陪同總統賴清德接見韋德齊議長，並由賴總統頒授「特種大綬卿雲勳章」，表彰韋德齊多年來堅定支持台灣、促進台捷關係發展，以及捍衛全球民主價值的貢獻。隨後，林佳龍也在台北賓館設午宴，歡迎訪團一行。

林佳龍表示，2020年，在COVID-19疫情最艱難的時刻，韋德齊不畏阻力率團來台，更用中文說出「我是台灣人」。「相信那一刻，這份真實的情誼，都深深留在台灣人民心中。」林佳龍說，此次韋德齊再次來訪，行前仍面對許多來自中國的壓力，但他仍堅定成行，再次展現對台灣最鐵桿的情義。

林佳龍指出，近年來，台灣與捷克合作累積許多具體成果。從台北和布拉格直飛航線增班，到故宮百件文物前進捷克國家博物館；從捷克國會多次通過友台決議，支持台灣參與國際組織，到雙方在半導體、AI、創新科技與供應鏈韌性上的合作，台捷關係已經從民主友盟，走向更堅實的合作夥伴。

林佳龍表示，在科技與產業方面，台捷合作也持續深化。台捷「先進晶片設計研究中心」推動半導體人才、研發與產業合作，也帶動許多台灣企業擴大投資捷克。近期，愛豐通運宣布在捷克設立半導體關鍵材料物流中心，讓台灣的科技實力與捷克的產業基礎、人才優勢和地理位置更緊密結合。

林佳龍指出，再過幾個月，台北與布拉格的往來會更加密切。隨著星宇航空（2646）加入營運，航班將從目前每周3班增為每周6班，接著更將「天天有航班」。林佳龍表示，他和韋德齊都很期待這條航線讓雙邊旅客、留學生與企業的往來更方便。

午宴中，林佳龍也分享多次訪問布拉格的經驗。去年9月，林佳龍與韋德齊一同出席「故宮百品及其故事」特展開幕，讓更多歐洲朋友認識台灣。當時捷克政府為了保障我國文物順利赴捷展出，也完成相關文物保護法制的調整。林佳龍也提到，自己曾在農曆年節期間帶家人到布拉格旅遊，留下珍貴的家庭記憶。

韋德齊也提到，他很認同林佳龍上個月在GLOBSEC全球安全論壇所說，「台灣與歐洲的安全及經濟繁榮彼此緊密相連，台灣也是歐洲值得信賴的夥伴」。林佳龍說，要讓這份夥伴關係化為更堅實的成果，雙方需要持續努力，也需要在壓力面前不退縮的勇氣。

林佳龍再次歡迎韋德齊訪台，並期待台灣與捷克共享民主價值，攜手共創繁榮，也讓這份跨越距離的友誼，成為世界民主夥伴合作的典範。此外，他也特別感謝即將出發前往歐洲參與「捷克使館節」的金門中正國小鼓吹陣。林佳龍表示，鼓吹陣以嗩吶、哨角等樂器帶來熱鬧樂曲，並演奏我國棒球應援曲及捷克民謠〈念故鄉〉，韋德齊議長也代表捷克政府歡迎他們，並致贈象徵捷克的獅子紀念品，預祝他們在歐洲的文化演出與交流順利成功。

林佳龍 韋德齊 捷克

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