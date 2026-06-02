瓜地馬拉人權檢察署拜會監院 李鴻鈞：奠定合作基礎

瓜地馬拉人權檢察署檢察長柯多瓦等人昨天拜會監察院，監察院代理院長李鴻鈞表示，瓜地馬拉為重要邦交國之一，瓜地馬拉人權檢察署致力推動區域及國際人權合作，期盼藉經驗分享，增進彼此理解制度運作，奠定未來合作基礎。

監察院今天透過新聞稿表示，瓜地馬拉人權檢察署檢察長柯多瓦（José Alejandro Córdova）及國際合作司司長狄亞士（Juan Carlos Díaz）應監察院及外交部合作邀請訪台，並在昨天拜會監察院，由柯多瓦發表專題演說，介紹瓜地馬拉人權檢察署組織架構、職權及推動監察與人權保障實務經驗，深化台瓜雙方在監察與人權事務領域交流合作。

李鴻鈞致詞表示，瓜地馬拉為重要邦交國之一，雙方長期維持良好友誼與合作關係。柯多瓦致力投入司法及人權工作，歷任多項重要職務，瓜地馬拉人權檢察署與監察院都是伊比利美洲監察使聯盟（FIO）正式會員，也擔任美洲國家人權機構網絡（RINDHCA）執委會委員，致力推動區域及國際人權合作，期盼藉這次經驗分享，增進彼此制度運作理解，奠定未來交流合作基礎。

在問答交流時間，監察委員提問有關瓜地馬拉人權檢察署如何兼顧「法律與道德權威」實務推動，以及在重大社會衝突中調解機制的運作模式，柯多瓦回應，人權檢察署核心在扮演「中立協調者」的角色，並在對等基礎尋求共識，力求實質保障雙方權益並重建社會平衡。

此外，針對政府機關如何回應查核意見，柯多瓦坦言，瓜地馬拉人權檢察署不具備強制執法權，但透過凝聚社會道德輿論壓力，仍能有效對政府官員提出具建設性的改革建議，積極促成體制內應對與良性改變。