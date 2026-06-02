總統提人口對策新戰略 藍委質疑「中央開支票、地方買單」

總統賴清德宣布18項措施的「台灣人口對策新戰略」，一年整體預算為新台幣3800億元。國民黨立委賴士葆今天表示，這已引發「中央開支票，地方買單」的爭議，中央政府宣布大型福利政策未向地方說明，他推估未來地方每年最少要負擔800億元至1500億元。

賴總統在5月27日宣布「台灣人口對策新戰略—家庭支持篇」18項措施，包含0到18歲成長津貼、擴大人工生殖補助、育兒家庭減稅，以及延長婚假、產假、陪產假等。行政院秘書長張惇涵表示，政策估計1年新增2050億元預算，總計將挹注3800億元協助。

國民黨立委賴士葆、黃健豪、李彥秀等人，今天在立法院召開「人口少子化政策因應」公聽會。賴士葆指出，賴總統日前公布「台灣人口對策新戰略—家庭支持篇」18項措施，投入規模估計3800億元，但多項措施已引發「中央開支票，地方買單」的爭議。

他說，不少地方政府反映，中央政府宣布大型福利政策，至今仍未向地方說明，相關經費是誰要負擔。

賴士葆表示，根據他的推估，未來地方政府每年最少要負擔800億元至1500億元。雖然立法院日前通過新版財劃法，希望增加地方財政自主權，但行政院長卓榮泰不副署，至今無法生效，如果未來再加上這18項政策，地方政府會非常辛苦，希望能夠完全由中央政府負擔。

黃健豪指出，他認為少子化最好的解方，就是要處理住宅。現在台灣的問題是，養得起孩子，就買不了房子；而買了房子，可能養不起孩子。他認為，一年3800億元，10年就是3.8兆元，如果投入10年3.8兆元的經費蓋社宅，鼓勵公共房屋，就可以一定程度解決少子化的相關問題。

黃健豪表示，歷次民調的結果，選擇「不婚不生」的人，最多考量問題在於住房的保障能夠提高到多少，如果能夠提高住房的保障，他認為願意進入婚姻並願意養育小孩的比例就會提高。韓國的少子化出現逆勢的成長，就是改變住宅政策，提供大量的婚育宅，讓新婚家庭有安身立命的地方，才有足夠的空間跟條件養育下一代。

李彥秀指出，明年這18項政策就要上路，可能需要新增2051億元的預算，全年總共恐怕要挹注3800億元，她認為重要的是，錢花下去之後，如何去看到績效指標，所有的公共政策都應該要有績效指標，立法院才能去做更有效的監督。