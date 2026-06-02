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日、菲畫界海域與我主張專屬經濟海域高度重疊 漁業署：應與我方協商

聯合報／ 記者李柏澔／台北即時報導
日本首相高市早苗（右）28日在東京迎賓館赤坂離宮與菲律賓總統小馬可仕（左）會面。（美聯社）
日本首相高市早苗（右）28日在東京迎賓館赤坂離宮與菲律賓總統小馬可仕（左）會面。（美聯社）

關於日本菲律賓就啟動畫定兩國專屬經濟區（EEZ）及大陸架海洋邊界談判達致共識一事，農業部漁業署今表示，政府已注意到日本政府表示相關協議對第三國不具拘束力，日、菲雙方無意影響我國東部海域相關權益，但考量日、菲談判畫界海域與我國主張的專屬經濟海域高度重疊，我方將透過相關管道要求日、菲兩國在談判過程中應考量此一事實，不應排除或損及我國權利與利益，並與我方進行協商。

漁業署表示，我國漁民在我國主張的水域內享有正當且合法的作業權利，政府維護漁民海上作業權益與安全的立場始終堅定不變。基於「擱置爭議、共同開發」原則，我國已分別與日本及菲律賓簽署漁業相關協定，並建立常設協商機制，包括台日漁業委員會及台菲漁業執法合作協定技術工作小組，每年定期就漁業事務交換意見。

漁業署指出，未來將持續透過既有協商平台，與日本及菲律賓就海事及漁業議題保持密切溝通，積極維護我國漁民作業權益與海上作業空間，也將持續與海巡署保持緊密合作，加強相關海域巡護工作，落實護漁任務，確保我國漁船作業安全及合法權益。

漁業署 菲律賓 漁民 農業部 日本

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