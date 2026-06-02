畢典學生高呼「新店市長」…掀藍綠互批 張善政澄清「未感不適」：年輕人的幽默

桃園市長張善政昨出席武陵高中畢業典禮時，被一位學生高呼「新店市長」，遭國民黨桃園市議員詹江村發文公審，引發網路論戰。民進黨桃園市長參選人黃世杰今表示，學生只因表達不同意見就遭民代網路霸凌，呼籲張善政不應再沉默。對此，張善政稍早回應，當天並沒有聽到不適的言論，希望學生好好享受畢業典禮，也盼外界將掌聲和目光留給畢業生。

張善政昨參加武陵高中畢業典禮時，被一位學生以「新店市長」稱呼。畫面在社群平台流傳後，詹江村在臉書發文，批學生不該在畢業典禮上嗆縣市首長，結果引發網友和多位綠營民代抨擊。

黃世杰表示，1位爭議不斷的地方民意代表，公開批評武陵高中學生，甚至將學生表達的意見刻意貼上政治標籤，進而引發支持者對高中生網路霸凌，讓原本屬於武陵人的重要時刻，被扭曲成個人操作聲量與流量的舞台，讓人遺憾。

黃世杰強調，當學生因表達不同意見而遭受民代網路霸凌時，張善政有責任明確表達立場，不應再對此事保持沉默，「這不是藍綠之爭，也不是黨派之爭，而是關乎教育價值與民主精神的基本原則。」

對此，張善政今在臉書發文回應，他一直相信年輕世代有自己的觀察和幽默，這幾天在校園裡，看到同學們各種不同的表現，有稱讚、也有玩笑，年輕人可愛的氛圍，是他每每出席畢典非常期待的事；學校的目的是教育，學生總會在學校中逐步學習。

張善政說，如果有哪位同學因為這幾天的事覺得有壓力，他想說，當天並沒有聽到什麼不適的言論，希望還在尋找方向的年輕人，能在學校好好享受屬於自己的畢業典禮，並帶著在高中3年累積的成長前往下一個階段。

張善政提到，今年市府拍1支畢業祝福影片，請來中華職棒6隊的隊長分享成長故事，不少同學看得很投入，眼神都亮了；重要的從來不是誰站在台上，而是台下這些即將出發的孩子，希望外界把掌聲和目光留給畢業生，也祝大家畢業快樂，鵬程萬里。