快訊

是你嗎？他花21元買飲料爽中千萬 3-4月統一發票中獎清冊出爐

比爾蓋茲認了！遭前妻怒告「偷吃20多次」 員工聽了大傻眼

T-34模擬迫降過程失事 空軍證實：飛官未用無線電求救、未遭拋出機外

聽新聞
0:00 / 0:00

畢典學生高呼「新店市長」…掀藍綠互批 張善政澄清「未感不適」：年輕人的幽默

聯合報／ 記者朱冠諭／桃園即時報導
桃園市長張善政昨出席武陵高中畢業典禮時，被一位學生高呼「新店市長」，遭國民黨桃園市議員詹江村發文公審，引發網路論戰。張善政稍早回應，當天並沒有聽到不適的言論，希望學生好好享受畢業典禮，也盼外界將掌聲和目光留給畢業生。圖／取自張善政臉書
桃園市長張善政昨出席武陵高中畢業典禮時，被一位學生高呼「新店市長」，遭國民黨桃園市議員詹江村發文公審，引發網路論戰。張善政稍早回應，當天並沒有聽到不適的言論，希望學生好好享受畢業典禮，也盼外界將掌聲和目光留給畢業生。圖／取自張善政臉書

桃園市長張善政昨出席武陵高中畢業典禮時，被一位學生高呼「新店市長」，遭國民黨桃園市議員詹江村發文公審，引發網路論戰。民進黨桃園市長參選人黃世杰今表示，學生只因表達不同意見就遭民代網路霸凌，呼籲張善政不應再沉默。對此，張善政稍早回應，當天並沒有聽到不適的言論，希望學生好好享受畢業典禮，也盼外界將掌聲和目光留給畢業生。

張善政昨參加武陵高中畢業典禮時，被一位學生以「新店市長」稱呼。畫面在社群平台流傳後，詹江村在臉書發文，批學生不該在畢業典禮上嗆縣市首長，結果引發網友和多位綠營民代抨擊。

黃世杰表示，1位爭議不斷的地方民意代表，公開批評武陵高中學生，甚至將學生表達的意見刻意貼上政治標籤，進而引發支持者對高中生網路霸凌，讓原本屬於武陵人的重要時刻，被扭曲成個人操作聲量與流量的舞台，讓人遺憾。

黃世杰強調，當學生因表達不同意見而遭受民代網路霸凌時，張善政有責任明確表達立場，不應再對此事保持沉默，「這不是藍綠之爭，也不是黨派之爭，而是關乎教育價值與民主精神的基本原則。」

對此，張善政今在臉書發文回應，他一直相信年輕世代有自己的觀察和幽默，這幾天在校園裡，看到同學們各種不同的表現，有稱讚、也有玩笑，年輕人可愛的氛圍，是他每每出席畢典非常期待的事；學校的目的是教育，學生總會在學校中逐步學習。

張善政說，如果有哪位同學因為這幾天的事覺得有壓力，他想說，當天並沒有聽到什麼不適的言論，希望還在尋找方向的年輕人，能在學校好好享受屬於自己的畢業典禮，並帶著在高中3年累積的成長前往下一個階段。

張善政提到，今年市府拍1支畢業祝福影片，請來中華職棒6隊的隊長分享成長故事，不少同學看得很投入，眼神都亮了；重要的從來不是誰站在台上，而是台下這些即將出發的孩子，希望外界把掌聲和目光留給畢業生，也祝大家畢業快樂，鵬程萬里。

張善政 詹江村 畢業典禮 2026九合一選舉

延伸閱讀

蔡英文出席北一女畢典 勉小綠綠：人生不需要每一題都有標準答案

資深教師墜樓亡疑「被請假3個月」 校長發千字文駁斥：我問心無愧

1年供150萬份營養午餐 林子鈞出席台大畢典 勉青年勇敢迷失、勇敢選擇

台大畢典最動人致詞！內森求學路惹淚無數人 最早就讀的大學學程申請停招

相關新聞

畢典學生高呼「新店市長」…掀藍綠互批 張善政澄清「未感不適」：年輕人的幽默

桃園市長張善政昨出席武陵高中畢業典禮時，被一位學生高呼「新店市長」，遭國民黨桃園市議員詹江村發文公審，引發網路論戰。民進黨桃園市長參選人黃世杰今表示，學生只因表達不同意見就遭民代網路霸凌，呼籲張善政不應再沉默。對此，張善政稍早回應，當天並沒有聽到不適的言論，希望學生好好享受畢業典禮，也盼外界將掌聲和目光留給畢業生。

遏毒駕法部擬修法最重刑12年 民眾黨團批打假球 稱無阻嚇效果

法務部擬修正「刑法」第185條之3，將「毒駕致死」之刑責提高至5年以上、12年以下有期徒刑。民眾黨立法院黨團總召陳清龍今批評，法務部高高舉起、輕輕放下，司法實務判決對於毒駕刑度極低，有大幅提高必要，不能再輕縱毒駕。

影／立法院紀念品中心試營運！國會推文創商品 韓國瑜、江啟臣等身立牌歡迎

立法院紀念品中心今天（2日）開始試營運，現場販售印有立法院圖樣的燈箱磁鐵、MIT的針織品、POLO衫、帆布包、鑰匙圈、瓷杯、馬克杯、保溫杯、飲料提袋、筆、運動毛巾等等，充滿了立法院意象等伴手禮參觀民眾選購。立法院紀念品中心內還有醒目的立法院長韓國瑜、副院長江啟臣等身「人形立牌」歡迎大家。

【重磅快評】藍綠都要鄭麗文帶去美國的「台灣聲音」，究竟是什麼？

國民黨主席鄭麗文昨天啟程訪美。有趣的是，藍綠立委不約而同，都說希望鄭麗文把「台灣的聲音」帶去美國。國民黨立法院黨團書記長林沛祥說，希望「台灣真實的聲音和面貌讓美國政府知道」；民進黨立委王定宇則說，希望鄭麗文「起碼要帶去台灣真實的聲音」。看起來，藍綠兩大黨似乎是殊途同歸。

鄭麗文訪美遭綠營質疑貼近北京論述 國民黨反批「亂扣紅帽」毫無作用

國民黨主席鄭麗文率團訪美，民進黨發言人林楚茵質疑，鄭麗文近期言論與北京對台文宣高度契合，此行根本是披著交流外衣的「習辦外宣團」。國民黨表示，鄭麗文此行訪美主軸為傳遞和平訊息，符合台灣多數民意，民進黨亂扣紅帽毫無作用。

民進黨供電政策自相矛盾 說穿了就是放不下反核選票

輝達執行長黃仁勳一番「台灣需要更多電力」的談話激起核電重啟話題，儘管民進黨政府一再強調「2032年前供電無虞」、雙北選將試圖轉移話題到北士科變電所，卻難掩能源政策錯誤之後補破網。只是，民進黨花大錢搞核電廠除役，同時又搞重啟，一組人馬辦兩件完全相反的事，不會精神錯亂？人民納稅錢是拿來這樣花的嗎？

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。