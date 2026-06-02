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林易民調升駐奈及利亞代表 邱陳煜任駐巴紐代表

中央社／ 台北2日電

駐外人事異動，駐越南副代表林易民調升駐奈及利亞代表，駐泗水辦事處長邱陳煜調升駐巴布亞紐幾內亞代表。

行政院核定，林易民調升駐奈及利亞代表，駐奈及利亞代表劉翼平則調回外交部；駐巴布亞紐幾內亞代表王北平調回外交部，遺缺由邱陳煜調升；外交部領務局主任林文俊則調升駐泗水辦事處長。

林易民為職業外交官，擁有美國密西根大學公共行政碩士的學歷。越南為新南向政策重鎮，林易民擔任駐越南副代表期間致力深化台越民間交流與產業合作連結；此前，林易民曾派任駐芝加哥辦事處行政組長，推動駐芝加哥辦事處自購館舍計畫。

邱陳煜也是職業外交官，擁有文化大學英國語文學系學士以及美國愛荷華大學管理碩士，在任駐泗水辦事處長前，曾派任駐美代表處、駐溫哥華辦事處，在外交部則任職於新聞文化司（現為公眾外交協調會）、北美司以及國經司等。

奈及利亞 外交部 越南

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