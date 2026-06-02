遏毒駕法部擬修法最重刑12年 民眾黨團批打假球 稱無阻嚇效果

法務部擬修正「刑法」第185條之3，將「毒駕致死」之刑責提高至5年以上、12年以下有期徒刑。民眾黨立法院黨團總召陳清龍今批評，法務部高高舉起、輕輕放下，司法實務判決對於毒駕刑度極低，有大幅提高必要，不能再輕縱毒駕。

陳清龍指出，現行一般毒駕最重可以判到3年，但根據法務部的統計資料，近2年經法院審理的毒駕案件平均刑度僅3.4個月，絕大多數均得易科罰金，根本不用關。如今法務部未提高最低法定刑，僅將3年以下有期徒刑，提高至5年以下有期徒刑，根本是打假球，對於毒駕毫無嚇阻效果。

陳清龍表示，已經造成人命逝去的毒駕致死，法務部卻只打算將最高10年有期徒刑提高至12年有期徒刑，真的有足夠的懲戒與嚇阻效果嗎？事實上，同樣根據法務部統計資料，毒駕致死近2年的平均刑度也僅約5至6年，服完2分之1的刑期就有資格假釋，如此輕的刑度，對受害者家屬而言，真的是情何以堪。

陳清龍說，2024年曾發生新北土城警分局清水派出所所長遭毒駕撞死，引發社會的怒火，但當時法務部的官員對媒體說，沒有修法提高毒駕刑度的必要，司法院的官員也表示，會對法官進行教育，讓判刑符合社會期待，但一年多過去了，判刑的刑度真的有更符合社會期待嗎？法務部還未學到教訓，要繼續如此輕縱毒駕嗎？

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