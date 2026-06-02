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影／立法院紀念品中心試營運！國會推文創商品 韓國瑜、江啟臣等身立牌歡迎
立法院紀念品中心今天（2日）開始試營運，現場販售印有立法院圖樣的燈箱磁鐵、MIT的針織品、POLO衫、帆布包、鑰匙圈、瓷杯、馬克杯、保溫杯、飲料提袋、筆、運動毛巾等等，充滿了立法院意象等伴手禮參觀民眾選購。立法院紀念品中心內還有醒目的立法院長韓國瑜、副院長江啟臣等身「人形立牌」歡迎大家。
立法院長韓國瑜自上任以來，看到各國的國會幾乎都有「伴手禮店」。便指示規畫成「立法院紀念品中心」，讓來立法院參訪的外國訪問團，或則一般大眾，在參觀立法院有紀念品可以帶回家。江啟臣參觀時表示，國會除了開會之外，它算是一個國家的品牌，在文創上立法院也可以行銷上的幫忙。
江啟臣表示，立法院也希望藉由國會，來行銷台灣的這些文創商品，讓它們也有機會，讓國人、外賓來參觀立法院時，可以來逛一下有東西可以帶回去。江啟臣進一步指出，參觀立法院只是幾個小時的時間，有東西帶回去可能就一輩子都記得來過立法院；所以整理出一個空間，讓大家來到立法院離開時可以有帶個紀念品回家。
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