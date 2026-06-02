鄭麗文訪美遭綠營質疑貼近北京論述 國民黨反批「亂扣紅帽」毫無作用

國民黨主席鄭麗文率團訪美，民進黨發言人林楚茵質疑，鄭麗文近期言論與北京對台文宣高度契合，此行根本是披著交流外衣的「習辦外宣團」。國民黨表示，鄭麗文此行訪美主軸為傳遞和平訊息，符合台灣多數民意，民進黨亂扣紅帽毫無作用。

國民黨指出，國民黨一貫主張兩岸以對話取代對抗，以交流避免交戰，這也是台灣人民共同的期待。

國民黨表示，依據聯合報最新民調，關於兩岸議題，不滿意賴清德總統表現的達48.9%，遠高於滿意其表現的36.9%；另對鄭麗文4月訪問大陸後，高達59.5%民眾支持賴政府恢復或增加兩岸交流，僅21.6%的民眾不支持。顯示多數台灣民眾都能瞭解兩岸關係的重要性，這才是民眾的心聲，可見得民進黨及賴清德隨便扣國民黨紅帽子，其實毫無作用。

對於陸配中常委勤彭蓁也隨團赴美，引發民進黨質疑，國民黨澄清，勤彭蓁這次是自費出席訪美過程中的僑宴，純屬個人熱心參與，並非訪問團團員，民進黨應停止藉此抹紅，無的放矢。