嚇阻毒駕法務部擬加刑最重12年 洪孟楷批縱容：最重應可處死刑

法務部修正刑法第185條之3，將「毒駕致死」刑責提高至5年以上、12年以下有期徒刑。對此，國民黨立委洪孟楷今天質疑，這是嚴懲，還是縱容？看似刑責加重，實則難以回應社會期待，主張毒駕致人於死刑度最高應可判處死刑。

洪孟楷指出，毒駕撞死人最高判12年，實務上卻可能6年就申請假釋，這是在拿全民安全開玩笑，面對毒蟲也要卑躬屈膝，還是怕罰到自己人，所以有難言之隱？人民要的是有效遏止，而非象徵性加刑責兩年。

洪孟楷提三點主張，毒駕致死，最高處死刑；毒駕查獲，直接沒收車輛；毒駕同行乘客，也應負有相對應刑責。

洪孟楷表示，毒駕案件暴增200倍，法務部為何仍不將死刑納入選項，他對此無法認同，也不會支持這縱容的版本，敬告法務部不要挑戰全民的忍耐極限。

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