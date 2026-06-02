授勳捷克議長 賴總統：深化台捷關係 拓展經貿科技合作

賴清德總統上午頒授捷克參議長韋德齊（Miloš Vystrčil）特種大綬卿雲勳章，表彰其多年來堅定支持台灣、促進台捷關係發展及捍衛全球民主的貢獻；台灣與捷克共享民主、自由及人權價值，未來將持續深化經貿、科技、文化及教育等領域合作，共同為世界和平、穩定與繁榮貢獻力量。

賴總統致詞時指出，台灣與捷克雖然地理上相隔萬里，但是對於民主、自由與人權價值有著共同的信仰，這份信仰也讓雙方緊密相連；2020年當全世界仍受疫情衝擊之際，韋德齊不畏中國壓力，堅持訪問台灣，並在立法院說出「我是台灣人」這句話，讓台灣人民深受感動，也讓全世界都感受到民主的勇氣、團結的力量，以及捷克人民守護自由的偉大傳統。

賴總統說，正如韋德齊倡議民主國家團結，捍衛雙方共同價值，這幾年來台灣和捷克不斷深化夥伴關係，不僅守護共享的民主自由價值，更在經貿、科技、文化以及教育等各領域共創豐碩的合作成果。

賴總統提到，2023年華航開通台北直飛布拉格航線；今年8月，星宇航空也加入直飛行列；兩條航線串起人民、企業和友誼，讓台灣和捷克變得更近、也更緊密；在半導體領域，雙方共同成立研發中心，深化人才培育；在人工智慧領域，捷克希望打造歐盟的「AI超級工廠」，台灣廠商也積極參與這個願景。並期待未來雙方在智慧醫療、資訊安全及新興科技等領域，展開更多的開創合作。

賴總統表示，面對威權主義持續擴張，台灣與捷克都經歷過威權統治的漫長歲月，彼此都深知自由得來不易，也願意為了捍衛民主團結合作。

賴總統強調，相信在不確定的時代，台灣應該向國際明確傳達訊息；未來，台灣和捷克會繼續攜手前行，站在自由的一方，站在民主的一方，為世界的和平、穩定與繁榮貢獻更多力量。

韋德齊表示，捷克國會參議院於2020年首次、並於2026年再次在全體會議中，以壓倒性多數表達對他的支持，並明確建議他以參議院議長身分訪問中華民國台灣，進一步深化雙方互利互惠的關係；對於捷克參議員們做出這樣的決定，往往需要極大的政治勇氣。

韋德齊表示，看到賴總統於5月20日發表執政兩周年談話，再次感受到臺灣與捷克擁有許多共同之處；無論是在台灣或捷克，社會都經常關注當今國際秩序的變化；法治與基本自由似乎正逐漸退居次要地位，權力的重要性卻日益凸顯，而這種權力往往伴隨不受法律與規則約束的力量，這並非好的發展方向。

韋德齊指出，我們的責任在於提升國家韌性，抵禦這些趨勢，並持續捍衛自由與民主價值；正因如此，民主國家更需要彼此支持、相互合作。