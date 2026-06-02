賴清德掛保證2032前供電無虞...蔣萬安引黃仁勳「五層蛋糕」說再呼籲

國民黨主席鄭麗文昨天啟程訪美。有趣的是，藍綠立委不約而同，都說希望鄭麗文把「台灣的聲音」帶去美國。國民黨立法院黨團書記長林沛祥說，希望「台灣真實的聲音和面貌讓美國政府知道」；民進黨立委王定宇則說，希望鄭麗文「起碼要帶去台灣真實的聲音」。看起來，藍綠兩大黨似乎是殊途同歸。

2026-06-02 15:38