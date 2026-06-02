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賴清德掛保證2032前供電無虞...蔣萬安引黃仁勳「五層蛋糕」說再呼籲
蔣萬安今天下午赴議會總質詢，媒體問蔣萬安，賴總統今天回應黃仁勳的「Maybe」不缺電說，仍表示台灣2032年沒有電力問題，並稱會推動第二次能源轉型。
蔣萬安說，其實今天他在跟輝達副總裁及其團隊溝通，會面交換意見也特別提到黃仁勳所說的「五層蛋糕」，最基礎就是能源電力。 所以還是要再呼籲中央政府，必須擬定正確能源政策，來能夠提供穩定、安全、具有韌性的能源供應，才能夠符合產業及民眾使用的需求。
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