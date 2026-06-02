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喊話科技大廠來台投資 賴承諾確保政治、基建穩定

台灣醒報／ 記者呂翔禾╱台北報導
總統賴清德2日出席電腦展，喊話科技廠商投資政治穩定、經濟高速發展的台灣。（Photo by 呂翔禾／台灣醒報）
總統賴清德2日出席電腦展，喊話科技廠商投資政治穩定、經濟高速發展的台灣。（Photo by 呂翔禾／台灣醒報）

「我會確保台海和平穩定、維持現狀，還有水、電、土地與人才夠用，盼能有更多國際廠商來台投資！」總統賴清德2日出席電腦展時強調，全球愈需要AI，就愈需要穩定、可信賴的台灣，「確保台海和平穩定，是我對科技業最負責任的承諾」。他同時強調，台灣第一季經濟成長已修正為14.55%，是48年來新高。

承諾維持現狀

賴總統2日出席電腦展開幕典禮。他致詞時強調，今年電腦展有超過1500家廠商、6千多個攤位，還有超過3萬名參展者，感謝全球科技領袖近來持續投資與加碼台灣，這是對於台灣產業效率、民主制度累積信任的高度肯定，政府會持續優化投資環境。他說，當全球愈需要AI，就愈需要穩定、可信賴的台灣。

「確保台海和平穩定、維持現狀，是我對科技業最負責任的承諾！」賴總統指出，政府還會在人力資源、水、電、土地方面滿足各大廠商，人才方面已經有《外國專業人才延攬及僱用法》，放寬國際人士到台灣發展；用水方面有串聯西部南北的「珍珠串計畫」，增加用水靈活調度，還會發展再生水等多元水資源。

羅列亮眼經濟數據

「現在台電的備轉容量高達21%！」賴清德再次強調，政府正在推動二次能源轉型，在「2032年」以前的能源供應是沒有問題的；土地方面，國科會與經濟部持續擴張科學園區與產業園區，10年來科學園區的面積已經擴張1305公頃，政府會跨部會協調，滿足用地、交通、環保與人才需求，建立可永續發展的AI產業生態系。

賴總統也相當高興的指出，主計總處近日又再次上調台灣第一季的經濟成長韋14.55%，創下48年以來的新高，今年的經濟成長率也有望從7.71%增加到9.64%，台灣明年有望進入全球第20大經濟體，台股規模已達4.95兆美元，是全球第五大股市市場，未來還會透過AI新10大建設、1千億中小企業振興計畫，讓科技產業帶動傳統產業發展，百工百業都能享受成長紅利。

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政治 賴清德 台海 台電 電腦展

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