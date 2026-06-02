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民進黨：鄭麗文談話完全貼合北京政治論述 訪美團根本是習辦外宣團

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北即時報導
民進黨發言人林楚茵今天表示，鄭麗文近期一系列的言論，本質上只是在掩蓋其完全向中國國家主席習近平一邊倒的政治投機，其論述與北京對台文宣高度契合，此行根本是披著交流外衣的「習辦外宣團」。圖／聯合報系資料照片
民進黨發言人林楚茵今天表示，鄭麗文近期一系列的言論，本質上只是在掩蓋其完全向中國國家主席習近平一邊倒的政治投機，其論述與北京對台文宣高度契合，此行根本是披著交流外衣的「習辦外宣團」。圖／聯合報系資料照片

國民黨主席鄭麗文率團訪美，民進黨發言人林楚茵今天表示，鄭麗文近期一系列的言論，本質上只是在掩蓋其完全向中國國家主席習近平一邊倒的政治投機，其論述與北京對台文宣高度契合，此行根本是披著交流外衣的「習辦外宣團」。

林楚茵指出，鄭麗文日前在公開場合不斷宣稱，台灣在美中間不用選邊站，企圖以中立言論掩蓋傾中現實，此舉完全無視中國對台持續不斷的軍事威脅，意圖削弱台灣與民主盟友間的信任，在國際上散播錯誤訊息，嚴重傷害台灣的國防與外交自主。

林楚茵說，這次訪團名單中竟然夾帶具有中配背景、身兼台企聯副會長的國民黨中常委勤彭蓁，是否為國台辦監軍，引發社會強烈質疑；更令人震驚的是，近期馬英九辦公室風波中，與蕭旭岑「捧錢合照」的正是台企聯會長，現又有媒體直指北京高層已下達「全力保蕭」的指令，種種不尋常的利益互動與政治默契，讓這場訪美動機蒙上巨大陰影，也讓台灣社會深感疑慮。

林楚茵表示，鄭麗文一方面對外高喊維持現狀，另一方面卻放任訪團與統戰組織、對岸資金關係糾纏不清，這場訪美行不但無法提升台灣的國際互信，反而是在向美方與國際社會傳遞錯誤訊號。林楚茵呼籲，國民黨切勿一意孤行、淪為中國統戰的傳聲筒，應立即對隨團成員背景及相關資金疑雲向國人交代清楚。

鄭麗文 北京 民進黨

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