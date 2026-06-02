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鄭麗文抵舊金山 僑胞以「劍門禮」熱情相迎

聯合報／ 記者鄭媁／台北即時報導
鄭麗文率國際部主任董佳瑜、海外部主任吳亮儀等訪美團一行，昨搭機出發，於台北時間今中午抵達舊金山。駐美前代表袁健生、國民黨駐美代表秦日新等到機場迎接，舊金山灣區僑胞也熱情相迎，獻上鮮花並揮舞國旗、高喊歡迎口號。圖／國民黨提供
鄭麗文率國際部主任董佳瑜、海外部主任吳亮儀等訪美團一行，昨搭機出發，於台北時間今中午抵達舊金山。駐美前代表袁健生、國民黨駐美代表秦日新等到機場迎接，舊金山灣區僑胞也熱情相迎，獻上鮮花並揮舞國旗、高喊歡迎口號。圖／國民黨提供

國民黨主席鄭麗文率團訪美，於台北時間今(2)日近午抵達舊金山，展開為期兩周的訪美行程。鄭麗文在步出入境閘門時，受到美西僑界熱情的以手杖搭成的「劍門禮」迎接，展現海外僑胞對國民黨的支持及對鄭麗文此行傳遞和平訊息的高度期待。

鄭麗文率國際部主任董佳瑜、海外部主任吳亮儀等訪美團一行，昨深夜搭乘華航班機出發，於台北時間今中午抵達舊金山。駐美前代表袁健生、國民黨駐美代表秦日新等到機場迎接，舊金山灣區僑胞也熱情相迎，獻上鮮花並揮舞國旗、高喊歡迎口號。僑胞並以手杖搭成象徵榮耀的「劍門禮」，讓鄭麗文在眾人掌聲與歡呼聲中穿過，寓意攜手同行、共創未來。

國民黨表示，鄭麗文對僑胞不辭辛勞前來接機表達感謝，並逐一致意、親切交流。她表示，海外僑胞長期關心台灣發展，也始終是連結台灣與國際社會的重要橋樑，對於僑胞多年來支持中華民國、支持國民黨的熱情與付出，深表感佩。

鄭麗文表示，這趟訪美之旅最重要的目的，是向美國各界及國際友人傳達台灣人民期盼和平的真實聲音。和平不只是台灣人民共同的願望，更是維持區域繁榮發展的重要基礎。台灣社會期待的是穩定的兩岸關係，以及讓下一代能夠安心發展的未來。國民黨將持續秉持促進對話、降低風險、避免衝突的理念，與國際社會共同努力，守護台海和平與區域穩定。

訪美團於美西時間晚間八時許抵達後，隨即前往下榻旅館休息，預定明日上午前往史丹佛大學胡佛研究所座談，下午出席舊金山僑界活動，參訪金山國父紀念館，晚間出席舊金山僑宴。

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