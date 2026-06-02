外媒爆習近平欽點鄭麗文選總統？張麗善：民眾期待換黨執政

國民黨主席鄭麗文昨啟程訪問美國，外媒「華爾街日報」引述接近北京的消息人士報導指出，大陸國家主席習近平已在鄭麗文的政治前途上押下籌碼，有意將她培養為國民黨在台灣2028年總統選舉中的旗手。對此，國民黨籍雲林縣長張麗善今天表示，民進黨執政引發諸多民怨，社會普遍期待2028年能夠政黨輪替，國民黨人才濟濟，只要能帶領國民黨重返執政，「我們都樂觀其成」。

針對「華爾街日報」報導習近平將鄭麗文視為2028年總統大選重要人選，張麗善今受訪表示，民進黨執政期間造成兩岸關係緊張對立，台灣在國際上也遭到矮化，民眾對未來充滿疑慮與不安，社會普遍期待2028年能夠換黨執政，進一步促進兩岸和平穩定。

張麗善指出，距離2028年總統大選仍有一段時間，國民黨內優秀人才眾多，未來由誰代表國民黨參選總統，仍待各界以理性與智慧進行評估。「只要國民黨能夠重返執政，我們都樂觀其成。」

談及鄭麗文此次訪美行程，張麗善表示，繼日前訪問中國大陸後，外界同樣高度關注鄭麗文赴美交流。身為台灣最大在野黨主席，鄭麗文此行肩負重申中華民國主權、民主自由制度的重要任務，也希望透過面對面交流，降低區域衝突風險，提升台海安全。

她認為，鄭麗文此行最重要的意義，在於向美方傳達台灣人民對和平、安全與穩定的期待，希望在台海局勢穩定的基礎下，讓民眾能夠安心生活，也有助於推動經濟發展、創造更多就業機會，提升整體民生福祉。

張麗善表示，期待鄭麗文透過與美方各界互動，建立更良好的溝通與友誼機制，且鄭麗文訪美期間也將前往多所大學發表演講，向國際社會說明中華民國的立場與主張。