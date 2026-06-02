快訊

「換肝名醫」陳堯俐仲介病患海外器官移植 衛福部開鍘廢除醫師執照

被問三星薪酬爭議！黃仁勳：員工薪水應盡可能多拿 我盡所能發高薪

米可白、孫綻驚傳分手！交往3年多退回朋友關係

聽新聞
0:00 / 0:00

蕭美琴邀捷克訪團體驗台灣茶文化 持續深化夥伴關係

經濟日報／ 記者歐芯萌／即時報導
捷克參議院議長韋德齊（Miloš Vystrčil）率團來訪，副總統蕭美琴邀請訪團前往大稻埕體驗台灣茶文化。總統府／提供
捷克參議院議長韋德齊（Miloš Vystrčil）率團來訪，副總統蕭美琴邀請訪團前往大稻埕體驗台灣茶文化。總統府／提供

捷克參議院議長韋德齊（Miloš Vystrčil）率團來訪，副總統蕭美琴1日下午特別邀請訪團前往大稻埕體驗台灣茶文化。蕭美琴肯定台捷近年來在經貿、文化及人道援助等領域持續深化合作，期盼未來持續與捷克等理念相近夥伴深化交流合作，共同守護自由民主價值。

蕭美琴首先致贈韋德齊台灣製的2024-26國家代表隊主場足球衣，並指出，台灣紡織廠生產的機能布料在全世界非常受歡迎，今年世界盃足球賽中，多國國家代表隊的高機能球衣亦由台灣製造。

隨後，蕭美琴偕韋德齊一行品茗來自新北、梨山、南投的綠茶、烏龍茶及紅茶等多款台灣茶，共同感受及體驗道地台灣茶文化的魅力，以味蕾遊歷台灣不同產區孕育出的獨特茶香與人文底蘊。

蕭美琴表示，很高興再次見到韋德齊議長，也代表台灣人民感謝議長率團來訪。台灣與捷克人民一樣，即便面對困境，也都努力克服萬難，並且堅定守護自由民主的信念。近年來，台捷雙方無論在經貿或文化交流上均持續深化，也攜手合作為烏克蘭提供人道及醫療協助。

談及台灣安全，蕭美琴說，賴清德總統堅信與國際夥伴的合作是守護台灣安全的重要路徑之一，同時，政府也高度重視國防採購的不同面向，將持續努力與各界進行溝通，為台灣爭取更多安全保障。也期待未來能持續與捷克等理念相近國家深化合作，共同守護自由民主價值。

捷克參議院議長韋德齊（Miloš Vystrčil）率團來訪，副總統蕭美琴邀請訪團前往大稻埕體驗台灣茶文化。總統府／提供
捷克參議院議長韋德齊（Miloš Vystrčil）率團來訪，副總統蕭美琴邀請訪團前往大稻埕體驗台灣茶文化。總統府／提供

蕭美琴 捷克 韋德齊

延伸閱讀

韓國瑜會見捷克參議長韋德齊 台捷攜手守護民主

捷克參議會議長韋德齊送韓國瑜獅子 祝福台捷關係「總會站起來」

賴總統2日接見捷克參議院議長韋德齊 頒授特種大綬卿雲勳章

授勳韋德齊 賴總統：星宇8月直飛布拉格 串起台捷友誼

相關新聞

鄭麗文抵舊金山 僑胞以「劍門禮」熱情相迎

國民黨主席鄭麗文率團訪美，於台北時間今(2)日近午抵達舊金山，展開為期兩周的訪美行程。鄭麗文在步出入境閘門時，受到美西僑界熱情的以手杖搭成的「劍門禮」迎接，展現海外僑胞對國民黨的支持及對鄭麗文此行傳遞和平訊息的高度期待。

澎湖縣長陳光復病情現變數 驚傳細菌感染發燒搏鬥中

澎湖縣長陳光復自今年大年初一因突發意外送醫後，病情動向持續引發外界關注，原本傳出病情正朝樂觀方向發展，不料今天上午陳光復的家屬在其臉書發文，透露其最新病況正遭遇重大考驗，因細菌感染引發高燒，目前醫療團隊正全力協助其撐過難關。

「老子就是有中國身分證」 詹江村：中國是中華民國還要強調嗎

國民黨桃園市議員詹江村日前在直播中自稱「有中國身分證」掀起爭議，他今受訪回應，強調自己所稱的「中國」依憲法就是中華民國，因此他持有的就是中華民國身分證，「這還需要強調嗎？」並重申自己是堂堂正正的中國人，立場長年從未改變。

民進黨：鄭麗文談話完全貼合北京政治論述 訪美團根本是習辦外宣團

國民黨主席鄭麗文率團訪美，民進黨發言人林楚茵今天表示，鄭麗文近期一系列的言論，本質上只是在掩蓋其完全向中國國家主席習近平一邊倒的政治投機，其論述與北京對台文宣高度契合，此行根本是披著交流外衣的「習辦外宣團」。

外媒爆習近平欽點鄭麗文選總統？張麗善：民眾期待換黨執政

國民黨主席鄭麗文昨啟程訪問美國，外媒「華爾街日報」引述接近北京的消息人士報導指出，大陸國家主席習近平已在鄭麗文的政治前途上押下籌碼，有意將她培養為國民黨在台灣2028年總統選舉中的旗手。對此，國民黨籍雲林縣長張麗善今天表示，民進黨執政引發諸多民怨，社會普遍期待2028年能夠政黨輪替，國民黨人才濟濟，只要能帶領國民黨重返執政，「我們都樂觀其成」。

川普怪台灣「偷晶片」楊建綱：鄭麗文可藉訪美說明台灣半導體產業歷史

美國總統川普多次公開提及「台灣偷走了美國的晶片產業」，異康公司董事長、藍營金主楊建綱在臉書發長文還原台灣半導體產業的成就不是憑空而來，民進黨執政當局的反應船過水無痕。國民黨主席鄭麗文訪美正是好機會，川鄭見面或通話，說明台灣半導體產業的真實歷史，川普也同時為台灣提出澄清，不然因川普一個字「偷」，造成全世界對台灣的誤會。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。