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授勳韋德齊 賴總統：星宇8月直飛布拉格 串起台捷友誼

經濟日報／ 記者歐芯萌／即時報導
捷克參議長韋德齊（Miloš Vystrčil）向鏡頭展示，疫情期間與時任副總統賴清德的合照。總統府／提供
捷克參議長韋德齊（Miloš Vystrčil）向鏡頭展示，疫情期間與時任副總統賴清德的合照。總統府／提供

賴清德總統2日上午頒授捷克參議長韋德齊（Miloš Vystrčil）「特種大綬卿雲勳章」，表彰其多年來堅定支持台灣、促進台捷關係發展及捍衛全球民主的貢獻。他特別提到，今年8月，星宇航空（2646）加入直飛布拉格行列，航線串起人民、企業和友誼，讓台灣和捷克變得更近、也更緊密。

賴總統致詞表示，2020年全世界受疫情衝擊，韋德齊不畏中國壓力，堅持訪問台灣，並在立法院說出「我是台灣人」這句話，讓台灣人民深受感動，也讓全世界都感受到民主的勇氣、團結的力量，以及捷克人民守護自由的偉大傳統。

賴總統說，他代表中華民國台灣，透過頒授「特種大綬卿雲勳章」，表彰韋德齊多年來對台灣的堅定支持、對台捷關係的卓越貢獻，以及對全球民主的強力捍衛。這枚勳章彰顯韋德齊的非凡勇氣，象徵台灣人民對其最高敬意和感謝，也是台捷友誼的最佳證明。

賴總統也說，正如韋德齊參議長倡議民主國家團結，捍衛雙方共同價值，這幾年來台灣和捷克不斷深化夥伴關係，不僅守護共享的民主自由價值，更在經貿、科技、文化以及教育等各領域共創豐碩的合作成果。

賴總統提到，2023年華航（2610）開通台北直飛布拉格航線；今年8月，星宇航空也加入直飛行列。兩條航線串起人民、企業和友誼，讓台灣和捷克變得更近、也更緊密。

他指出，在半導體領域，雙方共同成立研發中心，深化人才培育；在人工智慧領域，捷克希望打造歐盟的「AI超級工廠」，台灣廠商也積極參與這個願景。並期待未來雙方在智慧醫療、資訊安全及新興科技等領域，展開更多的開創合作。

韋德齊致詞表示，能夠獲頒象徵崇高榮譽的「特種大綬卿雲勳章」，深感榮幸。對他個人而言，這是一項莫大的殊榮；同時強調，這份榮耀不僅屬於個人，更應視為對捷克參議院的肯定與表彰。

韋德齊指出，捷克國會參議院於2020年首次、並於2026年再次在全體會議中，以壓倒性多數表達對他的支持，並明確建議他以參議院議長身分訪問中華民國台灣，進一步深化雙方互利互惠的關係。對於捷克參議員們做出這樣的決定，往往需要極大的政治勇氣。

韋德齊參議長表示，在今日隆重時刻，深刻體會到一個人的力量終究有限。此次能獲頒「特種大綬卿雲勳章」，離不開許多人的支持與協助。他特別感謝一路與他並肩同行的團隊，始終成為最堅強的後盾；同時也感謝家人及朋友，能與他們攜手同行，是人生莫大的幸福。

韋德齊 星宇 捷克

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