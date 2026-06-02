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民眾黨團：442億無人機計畫內容模糊不清 恐成「前瞻計畫翻版」

聯合報／ 記者王小萌／台北即時報導
民眾黨立委洪毓祥。圖／民眾黨團提供
民眾黨立委洪毓祥。圖／民眾黨團提供

行政院制定114至119年「無人載具產業發展統籌型計畫」，匡列442億元預算。民眾黨立法院黨團今舉行記者會，揭露無人機計畫內容粗糙不堪，不僅沒有計畫書，各部會針對預算用途也無法回答，政府先框預算、再生計畫，恐成「前瞻計畫翻版」。

立委洪毓祥指出，「無人載具產業發展統籌型計畫」是經濟部主責發展採購的「商規」而非「軍規」無人載具，此攸關442億納稅錢的重大計畫，在行政院竟只有一頁內容，完整核定計畫書不公開，民眾黨團要求提供，經濟部卻百般推諉。

洪毓祥說，無人機計畫預算從114年編到119年，賴清德總統是已篤定自己會連任？計畫宣稱「創造內需」，買家卻都是中華民國政府；預算編列邏輯不合理，例如一般產業前端應著重在研發，之後才是擴大應用、研發比例會下降，此計畫完全相反，更誇張的是該筆預算對各部會來說是從天而降，而各部會連如何運用竟都答不出來。

洪毓祥質疑，經濟部用國庫增資補貼台電、中油、台水等國營企業上億元購買無人機，但國營企業原本就已編列一般年度預算，購買清洗電塔、檢測功能的無人機；農業部水保署同一個預算科目拆成兩筆，一個叫崩塌減災編300萬，無人載具又編180萬，重複編列以創造需求。此外，各部會對於預算如何執行並不清楚，以農業部為例，黨團發函農業部詢問這筆預算用途，農業部卻答不出來。

洪毓祥再指出，教育部國教署編列近8億購買近萬架無人機，其中國中小編列1億4500萬要購買2000架足球無人機，平均一台7萬2500塊；而經查證美國FIDA目前使用的20級足球無人機，換算台幣僅1萬1000元，教育部編列的預算竟高達一般市價6.6倍。

洪毓祥批評，無人機計畫內容、目的含糊不清，他希望透過索資得知用途，經濟部不僅不回函索資，更將相關資訊透露給特定媒體，造謠他涉洩露國安抹紅。他指出，索資內容都是依照工程會的無人機的採購作業指引向各部會合法索資，要查零組件管理是否有確保非紅供應鏈，不要讓洗產地的劣質廠商接政府標案跟計畫，產發署的行為更讓他懷疑，是否包庇特定廠商。

民眾黨團總召陳清龍表示，行政機關掌握所有資源，立委必須問政監督，透過索資了解預算項目與經費運用天經地義；但賴政府對民眾黨團的索資，能拖就拖、不想給就不給。台灣本來就有「國家機密保護法」及「個人資料保護法」可依循，現在卻動輒就以「機密」或「個資」為理由，拒絕提供立委索取的資料，黨團近期三度向經濟部及產發署索資，至今仍未獲回覆。

民眾黨團副總召王安祥指出，國家過去已投入相當多資源在無人載具產業上，在通過軍購特別條例及特別預算後，民進黨立委鍾佳濱又提出無人載具特別條例。黨團支持台灣發展無人載具產業；但針對鍾佳濱所提出的毫無財政紀律、將特別預算常態化的無人載具特別條例，民眾黨會秉持一貫立場，在協助國內產業發展的同時，也重視財政紀律。

無人機 民眾黨團 洪毓祥

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