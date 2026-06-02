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日菲海域畫界談判政府噤聲 趙少康：有這種政府真丟臉

聯合報／ 記者鄭媁／台北即時報導
日本與菲律賓宣布啟動「專屬經濟區（EEZ）及大陸礁層海洋邊界談判」，範圍與台灣的經濟海域有所重疊，中廣前董事長趙少康質疑，這麼重要談判台灣竟沒有一起參與討論。圖／取自趙少康臉書
日本與菲律賓宣布啟動「專屬經濟區（EEZ）及大陸礁層海洋邊界談判」，範圍與台灣的經濟海域有所重疊，中廣前董事長趙少康質疑，這麼重要談判台灣竟沒有一起參與討論。圖／取自趙少康臉書

日本與菲律賓宣布啟動「專屬經濟區（EEZ）及大陸礁層海洋邊界談判」，範圍與台灣的經濟海域有所重疊，中廣前董事長趙少康質疑，這麼重要談判台灣竟沒有一起參與討論，民進黨為了選票只敢對中國大陸強硬，只敢跟中國大陸要求主權、對等、尊嚴。不要說對美、日，連對菲律賓等國家連一句重話都不敢講。

趙少康指出，日菲要談海域劃界，而且牽涉到台灣，不管怎麼談，台灣都應該有資格坐上談判桌，至少要有機會表達立場、維護權益、捍衛漁民利益。結果我們的政府不爭取參與就算了，外交部居然還公開表示對日菲談判「樂觀其成」，甚至說願意共享海洋資源。看到這種說法，他真的非常生氣。

趙少康表示，自己的海域權益可能受到影響，自己的漁民權益可能受到衝擊，政府不但沒有據理力爭、要求參與談判，反而急著對外表示支持。請問這是在維護中華民國的利益，還是在替別人的決定背書？台灣不出聲，大陸反而出聲了。中國大陸不但公開反對日菲談判，還宣布派遣海警艦艇到台灣東部海域執法巡查。

趙少康批評，賴清德平時不是最愛說兩岸互不隸屬，結果原本應該由台灣自己捍衛的權益，為什麼最後還是大陸在大聲抗議，台灣卻站在旁邊當觀眾，民進黨政府不覺得丟臉嗎？他一直認為，民進黨對主權問題其實沒有嘴巴上講得那麼重視。從釣魚台問題就可以看得出來，碰到日本不敢爭，碰到美國不敢爭，現在碰到菲律賓，同樣不敢爭，到底是在怕什麼？

趙少康酸，還是民進黨為了選票就只敢對中國大陸強硬，只敢跟中國大陸要求主權、對等、尊嚴。不要說對美、日，連對菲律賓等國家卻連一句重話都不敢講？國際政治從來不是靠討好換來尊重。「你不爭，人家就當你不存在，你不講，人家就當你沒意見，你不表態，人家就直接替你做決定。」

趙少康說，如果連該爭的都不敢爭，連該講的都不敢講，連坐上談判桌的勇氣都沒有，台灣又憑什麼要求國際社會尊重我們？有這樣的政府，真的讓人感到悲哀，也真的很丟臉。

趙少康 菲律賓 中廣

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