川普怪台灣「偷晶片」楊建綱：鄭麗文可藉訪美說明台灣半導體產業歷史

美國總統川普多次公開提及「台灣偷走了美國的晶片產業」，異康公司董事長、藍營金主楊建綱在臉書發長文還原台灣半導體產業的成就不是憑空而來，民進黨執政當局的反應船過水無痕。國民黨主席鄭麗文訪美正是好機會，川鄭見面或通話，說明台灣半導體產業的真實歷史，川普也同時為台灣提出澄清，不然因川普一個字「偷」，造成全世界對台灣的誤會。

楊建綱指出，近年來，川普多次公開表示「台灣偷走了美國的晶片產業」。這句話對台灣而言，不只是誤解，更是對幾十年來無數前人努力、政策布局、人才培育與產業奮鬥的不公平指控。

楊建綱表示，如果台灣的晶片產業真是「偷來的」，為什麼全世界最重要的科技企業，從蘋果、高通到輝達，都要找台灣的晶片廠製造、合作？如果台灣的半導體產業來路不明，美國、日本、歐洲為什麼一再希望台灣的晶片與 ICT 產業鏈前往當地投資生產？一方面說台灣「偷走」美國晶片產業，另方面又希望台灣半導體產業鏈赴美設廠，這兩種說法本身就存在矛盾。

因此，楊建綱認為，所謂「偷」這個字，恐怕是川普對台灣半導體發展歷史的誤會。更令人痛心的是，面對這樣的指控，台灣執政者卻沒有提出強而有力的辯護。平時口號喊得響亮，真正面對國際不公平指控時，卻看不到應有的尊嚴與反駁。無論是執政黨或在野黨，都有必要重新理解台灣半導體與資訊及通訊技術（ ICT ）產業的發展過程。

他強調，這段歷史不是憑空而來，也不是靠別人施捨，更不是偷竊所得，而是上一代人在極其艱難的環境中，含辛茹苦、忍辱負重、拼盡全力，一步一步創造出來的成果。

楊建綱指出，1970年代末期，台灣的科技基礎仍然非常薄弱。當時美國的大型電腦系統已有六萬多台，日本也有兩萬多台，台灣勉強湊起來不到六百台。那個年代許多民眾甚至不知道「Computer」是什麼，只知道「IBM」。台灣的經濟主要依靠勞力密集與輕工業出口，人民生活辛苦，產業基礎有限，要談發展電腦與半導體，幾乎是從零開始。

楊建綱說，李國鼎看見了未來。他雖然不是電腦專家，卻深信電腦將會改變世界，也將決定台灣未來的競爭力。於是，他努力說服行政團隊，推動台灣發展電腦產業，也就是日後資訊工業的起點。建立一個全新的產業，最困難的不只是技術，更是方向、策略與觀念。必須先讓人民認識電腦、瞭解電腦、使用電腦，進而提升整體生產力與國家競爭力。

楊建綱表示，在這段過程中，工研院扮演極關鍵的角色。新竹科學園區的設立，也吸引大批海外人才返國投入建設。政府提供資金、融資、水電、土地與制度協助，企業則投入資本、承擔風險、購買專利技術、學習製造能力。台灣的晶片與 ICT 產業，正是在無數次失敗與修正中慢慢站起來的。這些不是偷來的，而是血汗、學費與制度累積而來的。

1980年，李國鼎指示工研院長方賢齊，集合中華開發、光華投資、華新麗華、華泰電子等民間企業，共同成立聯華電子。由方賢齊擔任第一任董事長，杜俊元擔任總經理，曹興誠擔任副總經理。這是台灣半導體產業正式起步的重要里程碑。1982年，孫運璿主持行政院會時，內政部長林洋港因電動玩具氾濫、賭風日益嚴重，建議禁止電動玩具，院長同意後正式實施。楊建綱說，這項禁令影響了47萬台電動玩具。當時這些電動玩具大量使用從日本 NEC 進口的電晶體，再加上高額進口關稅，對剛萌芽的資訊廠商造成巨大衝擊。廠商不只面臨庫存與轉型問題，甚至連資金週轉都出現困難。

楊建綱說，面對這樣的產業危機，李國鼎與相關部會必須找出妥善方法，否則剛起步的資訊產業很可能被扼殺。當時他奉李國鼎指示負責解決，並聯絡宏碁施振榮、詮腦、佳佳等公司在民生東路宏碁的辦公室共商解決之道，在工業局長徐國安、第二組組長宋鐵民、財政部金唯信署長等人協助下，逐步引導業者轉型到個人電腦產業。也就是說，台灣的資訊產業並不是一路順風，而是在危機中被迫調整，在困境中找到新的方向。

楊建綱說，正是在這個過程中，李國鼎進一步認識到電晶體與積體電路的重要性。他曾提出一個關鍵問題「為什麼我們所有的電晶體都要靠進口？」當時的答案很現實，因為台灣還沒有能力自行製造。也因為如此，李國鼎進一步指示工研院長方賢齊，台灣一定要全力發展 IC 產業。

張忠謀1985年因緣際會回到台灣。楊建綱說，原本張有意從事創投，但李國鼎認為他的專長應該有更適合的角色，於是邀請他擔任工研院院長，並兼任聯華電子董事長。後來，張忠謀欲離開工研院與聯華電子，單獨成立台積電，推動專業晶圓代工模式。李國鼎在老淡水球場垂詢他意見。

楊建綱表示，他當時回答：「張忠謀就職工研院是因為他對積體電路的市場瞭解、技術背景與經驗，如果他有不同的主張一定有他的理由，據我瞭解聯華電子的策略是IDM自我品牌，而新公司是只做晶圓代工沒有品牌，所以這兩者不同。」並建議李應該可以相信張的判斷。最後，李國鼎做了明智的決定，並得到俞國華、趙耀東大力資助，成就了張忠謀的世界。

楊建綱認為，若今天要談台灣的「護國神山」，不能只看眼前的企業成就，更要看到背後真正開山闢路的人。孫運璿、李國鼎、俞國華、方賢齊、趙耀東，以及後來推動資訊與半導體產業的許多官員、工程師、企業家與投資者，才是讓台灣走到今天的重要力量。以上親身實例證明台灣半導體產業的成就，不是憑空而來的。

楊建綱說，他認為川普是誤會了，當時的這些情境，民進黨沒有任何一點貢獻，完全無法體會前人的苦心與那份堅持，因此川普指控我們是偷來的，民進黨執政當局反應才會是船過水無痕。台灣半導體產業能長期與美國科技大廠合作，成為全球供應鏈核心，正證明其發展是合法、正當、光明磊落的。

楊建綱說，川普希望美國再次偉大，希望美國重建自身晶片產業，這可以理解。美國若希望半導體產業回流，也可以透過合作、投資與制度設計來推動。例如採取 GOCO，也就是「政府所有、民營運作」模式，由美國出資投資，台灣派出專業團隊協助管理，雙方建立互利合作。這才是文明國家之間應有的合作方式，而不是用一句「偷」來抹煞台灣幾十年的努力。

他也說，台灣股市能夠站上高點，是因為擁有一批具備國際競爭力的企業。這些企業之所以能出現，不是偶然，也不是市場自然長出來的結果，而是政府、產業界、技術人才與投資者長期共同努力的成果。從政策規劃、人才培養、技術引進、資金投入，到科學園區建設、工研院研發、民間企業冒險投入，每一個環節都付出代價。

因此，楊建綱說，面對「台灣偷走美國晶片產業」這樣的說法，台灣不能沉默。沉默不只是委屈自己，更是對前人努力的不敬。鄭麗文已前往美國訪問，或許正是一個好機會，讓川普與鄭麗文見面或通話，向川普說明台灣半導體產業的真實歷史，川普也同時為台灣提出澄清。不然因川普一個字「偷」，造成全世界對台灣的誤會。

楊建綱說，相信以川普的格局與胸懷，只要真正瞭解這段歷史，應該有勇氣正視這個誤會，並給予台灣半導體產業一個更公允、更正向的說法。這不只是為了一句話的更正，更是為了替台灣多年來的努力與貢獻，找回遲來的正義。台灣的晶片產業不是偷來的。它是前人用血汗打下的基礎，是政府長期規劃的成果，是企業冒險投入的結晶，也是無數工程師日夜奮鬥的成就。這段歷史，台灣不能忘記，美國也應該理解。遲來的正義永遠不晚，今天正是說清楚、講明白、還給台灣公道的時候。