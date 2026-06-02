澎湖縣長陳光復病情現變數 驚傳細菌感染發燒搏鬥中

澎湖縣長陳光復自今年大年初一因突發意外送醫後，病情動向持續引發外界關注，原本傳出病情正朝樂觀方向發展，不料今天上午陳光復的家屬在其臉書發文，透露其最新病況正遭遇重大考驗，因細菌感染引發高燒，目前醫療團隊正全力協助其撐過難關。

據了解，陳光復自受創以來，在醫療團隊全力救治下，原本病情已逐步往好的方向前進，不僅意識從完全昏迷到能睜開雙眼凝視家人，令家屬與幕僚團隊振奮不已。

然而，家屬今天透露，陳光復在近日的治療過程中，不幸遭到細菌感染並引發持續發燒，讓原本漸趨穩定的復原之路再添變數，並坦言這場突如其來的感染已成為當前「治療過程中的艱難考驗」，目前第一線醫療人員正嚴密監控病況，全力對抗感染。

陳光復是在2月17日大年初一突發意外倒下，當時一度停止呼吸、完全失去意識。歷經地方緊急搶救與後送高雄治療，才從鬼門關前將他拉回。

臉書貼文細數陳光復從2001年帶著全家返鄉打拼，歷經兩次縣長選舉落敗、2014年當選、2018年連任失利，再到2022年東山再起，在澎湖政壇一向被視為「越挫越勇的戰士」儘管如今因病陷入黑暗深淵、暫時無法言語，但從其眼神中，仍能看到他正努力奮鬥要「站起來、走出來」。

細菌感染發燒的消息傳出後，澎湖地方政壇與支持者紛紛湧入臉書留言關心，陳光復團隊也特別向醫療團隊表達誠摯感謝，並對正在病榻上奮戰的陳光復喊話「您是前線衝鋒的戰士，我們都將是您最堅實的後盾」，盼陳光復挺過這次細菌感染的嚴峻關卡，早日康復回歸縣政