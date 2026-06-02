快訊

華航無懼「厭童」推兒童機票5折 社群沸騰、名醫按讚

獨／從日本到台灣 曾參與緬甸民族地方武裝組織的克欽女生

「開T-34是在玩命沒錯！」一語成讖 空軍殉職飛官舊文曝光

聽新聞
0:00 / 0:00

澎湖縣長陳光復病情現變數 驚傳細菌感染發燒搏鬥中

聯合報／ 記者巫鴻瑋／高雄即時報導
陳光復因重摔仍在醫院治療中，原本病情好轉，卻又傳出細菌感染。圖／翻攝自陳光復臉書
陳光復因重摔仍在醫院治療中，原本病情好轉，卻又傳出細菌感染。圖／翻攝自陳光復臉書

澎湖縣長陳光復自今年大年初一因突發意外送醫後，病情動向持續引發外界關注，原本傳出病情正朝樂觀方向發展，不料今天上午陳光復的家屬在其臉書發文，透露其最新病況正遭遇重大考驗，因細菌感染引發高燒，目前醫療團隊正全力協助其撐過難關。

據了解，陳光復自受創以來，在醫療團隊全力救治下，原本病情已逐步往好的方向前進，不僅意識從完全昏迷到能睜開雙眼凝視家人，令家屬與幕僚團隊振奮不已。

然而，家屬今天透露，陳光復在近日的治療過程中，不幸遭到細菌感染並引發持續發燒，讓原本漸趨穩定的復原之路再添變數，並坦言這場突如其來的感染已成為當前「治療過程中的艱難考驗」，目前第一線醫療人員正嚴密監控病況，全力對抗感染。

陳光復是在2月17日大年初一突發意外倒下，當時一度停止呼吸、完全失去意識。歷經地方緊急搶救與後送高雄治療，才從鬼門關前將他拉回。

臉書貼文細數陳光復從2001年帶著全家返鄉打拼，歷經兩次縣長選舉落敗、2014年當選、2018年連任失利，再到2022年東山再起，在澎湖政壇一向被視為「越挫越勇的戰士」儘管如今因病陷入黑暗深淵、暫時無法言語，但從其眼神中，仍能看到他正努力奮鬥要「站起來、走出來」。

細菌感染發燒的消息傳出後，澎湖地方政壇與支持者紛紛湧入臉書留言關心，陳光復團隊也特別向醫療團隊表達誠摯感謝，並對正在病榻上奮戰的陳光復喊話「您是前線衝鋒的戰士，我們都將是您最堅實的後盾」，盼陳光復挺過這次細菌感染的嚴峻關卡，早日康復回歸縣政

澎湖 陳光復 家人

延伸閱讀

竹縣鄭朝方、澎湖陳光復提名尾聲仍混沌 綠選對會今討論未果

澎湖縣長陳光復跌倒重傷逾2個半月 聽到女兒辭掉日本工作血壓飆高

澎湖縣長陳光復摔倒重傷住院3個月 今起開展積極治療

偕興大打造澎湖永續示範島 陳光復：AI為關鍵助力

相關新聞

澎湖縣長陳光復病情現變數 驚傳細菌感染發燒搏鬥中

澎湖縣長陳光復自今年大年初一因突發意外送醫後，病情動向持續引發外界關注，原本傳出病情正朝樂觀方向發展，不料今天上午陳光復的家屬在其臉書發文，透露其最新病況正遭遇重大考驗，因細菌感染引發高燒，目前醫療團隊正全力協助其撐過難關。

「老子就是有中國身分證」 詹江村：中國是中華民國還要強調嗎

國民黨桃園市議員詹江村日前在直播中自稱「有中國身分證」掀起爭議，他今受訪回應，強調自己所稱的「中國」依憲法就是中華民國，因此他持有的就是中華民國身分證，「這還需要強調嗎？」並重申自己是堂堂正正的中國人，立場長年從未改變。

民眾黨團：442億無人機計畫內容模糊不清 恐成「前瞻計畫翻版」

行政院制定114至119年「無人載具產業發展統籌型計畫」，匡列442億元預算。民眾黨立法院黨團今舉行記者會，揭露無人機計畫內容粗糙不堪，不僅沒有計畫書，各部會針對預算用途也無法回答，政府先框預算、再生計畫，恐成「前瞻計畫翻版」。

日菲海域畫界談判政府噤聲 趙少康：有這種政府真丟臉

日本與菲律賓宣布啟動「專屬經濟區（EEZ）及大陸礁層海洋邊界談判」，範圍與台灣的經濟海域有所重疊，中廣前董事長趙少康質疑，這麼重要談判台灣竟沒有一起參與討論，民進黨為了選票只敢對中國大陸強硬，只敢跟中國大陸要求主權、對等、尊嚴。不要說對美、日，連對菲律賓等國家連一句重話都不敢講。

川普怪台灣「偷晶片」楊建綱：鄭麗文可藉訪美說明台灣半導體產業歷史

美國總統川普多次公開提及「台灣偷走了美國的晶片產業」，異康公司董事長、藍營金主楊建綱在臉書發長文還原台灣半導體產業的成就不是憑空而來，民進黨執政當局的反應船過水無痕。國民黨主席鄭麗文訪美正是好機會，川鄭見面或通話，說明台灣半導體產業的真實歷史，川普也同時為台灣提出澄清，不然因川普一個字「偷」，造成全世界對台灣的誤會。

日菲海域畫界談判政府噤聲 國民黨團批喪權辱國促開國安會議

日本與菲律賓宣布依據「聯合國海洋法公約」（UNCLOS）啟動專屬經濟海域及大陸棚邊界畫界談判，我國外交部卻表示高度肯定。國民黨立院黨團今舉行記者會，痛斥政府喪權辱國、喪事喜辦，提出三大訴求，包括向日本與菲律賓表達正式立場，談判須納入我方；海委會與海巡署立即提出東部海域護漁專案；行政院立即召開國家級海洋權益會議。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。