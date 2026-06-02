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日菲海域畫界談判政府噤聲 國民黨團批喪權辱國促開國安會議

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
日菲宣布依據「聯合國海洋法公約」（UNCLOS）啟動專屬經濟海域及大陸棚邊界畫界談判。我國外交部表示高度肯定。國民黨立院黨團今舉行記者會，斥喪權辱國、喪事喜辦，提出三大訴求，包括向日本與菲律賓表達正式立場，談判須納入我方；海委會與海巡署立即提出東部海域護漁專案；行政院立即召開國家級海洋權益會議。記者屈彥辰／攝影
日菲宣布依據「聯合國海洋法公約」（UNCLOS）啟動專屬經濟海域及大陸棚邊界畫界談判。我國外交部表示高度肯定。國民黨立院黨團今舉行記者會，斥喪權辱國、喪事喜辦，提出三大訴求，包括向日本與菲律賓表達正式立場，談判須納入我方；海委會與海巡署立即提出東部海域護漁專案；行政院立即召開國家級海洋權益會議。記者屈彥辰／攝影

日本與菲律賓宣布依據「聯合國海洋法公約」（UNCLOS）啟動專屬經濟海域及大陸棚邊界畫界談判，我國外交部卻表示高度肯定。國民黨立院黨團今舉行記者會，痛斥政府喪權辱國、喪事喜辦，提出三大訴求，包括向日本與菲律賓表達正式立場，談判須納入我方；海委會與海巡署立即提出東部海域護漁專案；行政院立即召開國家級海洋權益會議。

日菲宣布依據UNCLOS，啟動專屬經濟海域及大陸棚邊界畫界談判。外交部表示，菲、日雙方透過和平對話、遵循國際法規範以解決海事問題，與我國一貫立場一致，對此予以肯定。

國民黨團今舉行記者會。書記長林沛祥表示，此事可能直接影響台灣未來數十年海洋發展與漁民生存的重大危機。面對危機，民進黨政府的態度不是憂心警覺，而是上演「喪事喜辦」戲碼。權益被拿上談判桌，政府卻在拍手叫好。海域可能被瓜分，外交部還在發新聞稿肯定。

林沛祥說，這塊要談判的海域在台灣東方，在日本八重山群島與菲律賓巴丹群島之間。這塊海域與中華民國依法主張的200浬專屬經濟海域有大範圍重疊，但談判桌上卻沒有中華民國。

林沛祥表示，未來如果日菲依據雙方畫界結果主張管轄權，台灣漁民可能面臨登檢、驅離、扣押甚至高額罰款。請問海巡署怎麼護漁？外交部拿什麼保護漁民？農業部是準備發補助、發津貼，叫漁民改行？是不是乾脆成立「棄漁輔導辦公室」算了？

林沛祥表示，民進黨政府講主權不能退讓，面對主權與海洋權益問題時，看到的卻是：對內政只會騙；對外交只會跪；在國內天天喊抗中保台；在國際場合卻連自己的漁權都不敢據理力爭。

林沛祥說，國民黨團提出三訴求，第一，外交部立即向日本與菲律賓表達正式立場，要求涉及我國主張海域的任何劃界談判，須納入我方參與；第二，海委會與海巡署立即提出東部海域護漁專案。包括巡防能量強化、漁船即時通報系統升級、執法應變計畫以及跨部會護漁機制。不能等到漁民被扣押了，政府才出來表示遺憾。

林沛祥表示，第三，行政院立即召開國家級海洋權益會議。由外交部、海委會、農業部、國防部共同提出完整評估報告，向國人說明日菲劃界談判對我國漁權、能源、海底電纜及海洋戰略的衝擊與因應方案。

國民黨團副書記長王鴻薇提到「廣大興事件」，菲律賓公務船用機槍掃射廣大興號，造成船長當場死亡，廣大興案是我方跟菲律賓嚴正交涉的重要事件。當菲律賓畫定專屬經濟海域，對台灣漁船再度採取非常蠻橫的做法。

國民黨立委賴士葆說，馬政府時代處理釣魚台（日本稱沖之鳥礁）爭議，上升到國安事件，召開國安會議，最後主權爭議擱置，確保漁民的經濟利益。日菲聯合聲明此事是國安事件，籲賴清德總統召開國安會議，主張當兩國經濟海域畫定重疊，牽涉第三國時，要邀第三國參與討論。

國民黨團 菲律賓 外交部 廣大興案 國安會 漁民

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