「資源循環推動法」三讀通過 從設計、生產、回收全面納管

立法院第11屆第五會期第12次會上午審查「資源回收再利用法修正草案」，立法院副院長江啟臣敲下議事槌三讀通過將「資源回收再利用法」更名為「資源循環推動法」。

「資源循環推動法」導入綠色設計與產品資訊揭露制度，也針對包裝及容器設定重複使用目標。三讀的法案擴大管理範疇，自產品全生命周期，從設計、生產、使用到回收再利用，全面納入管理；內容也包括提出國家整體資源循環計畫、明確跨部會分工，並導入綠色設計、源頭減量、延長產品使用壽命、循環採購及相關獎勵機制。建構有利產業轉型與創新發展的制度環境，並建立資源循環創新實驗的沙盒機制。

三讀條文對有關綠色設計準則指出，中央主管機關應規劃產品及營建工程之綠色設計原則，內容包括使用單一、易於分解、拆解或資源循環之材質、使用一定比率或數量之再生粒（材）料等6類項目；為創造市場循環採購，除鼓勵公部門優先採購，列入績效評比。

三讀通過的「資源循環推動法」規定，為促進資源循環產業發展，事業投資於循環利用及循環永續管理之研究發展、人才培育及設備購買支出金額，得依有關稅法、產業創新條例或其他法律規定減免稅捐；中央主管機關得協調有關機關、金融機構及信用保證機構，針對事業投資於本法資源循環各項措施，優先給予融資管道及信用保證。