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「老子就是有中國身分證」 詹江村：中國是中華民國還要強調嗎

聯合報／ 記者朱冠諭／桃園即時報導
國民黨桃園市議員詹江村日前在直播中自稱「有中國身分證」掀起爭議，他今受訪回應，強調自己所稱的「中國」依憲法就是中華民國。本報資料照片
國民黨桃園市議員詹江村日前在直播中自稱「有中國身分證」掀起爭議，他今受訪回應，強調自己所稱的「中國」依憲法就是中華民國。本報資料照片

國民黨桃園市議員詹江村日前在直播中自稱「有中國身分證」掀起爭議，他今受訪回應，強調自己所稱的「中國」依憲法就是中華民國，因此他持有的就是中華民國身分證，「這還需要強調嗎？」並重申自己是堂堂正正的中國人，立場長年從未改變。

詹江村近日在直播中表示「不用在那邊嘩然啦，你老子我就真的有中國身分證」，並嗆聲「內政部長劉世芳也拿我沒辦法」。相關畫面在社群平台流傳，部分媒體解讀為他持有中華人民共和國的身分證，引發質疑。

事實上，詹江村去年1月就曾因網紅八炯「統戰紀錄片」風波自爆持有「中國身分證」，當時移民署發函限期說明，調查局也約談做筆錄，他事後秀出台胞證自清，強調所稱「中國身分證」指的是中華民國身分證，案件未見後續公開處置。

詹江村今受訪重申，從求學以來，筆記本上都寫著自己是「堂堂正正的中國人」，立場從未改變，依憲法規定，中華民國就是唯一的中國，大陸地區則是淪陷區；國父孫中山推翻清政府後創立的就是中華民國，因此中華民國就是中國的代表，「我是中國人，我有中國身分證，哪裡有錯？」

針對外界追問「中國身分證」的定義，詹江村再次強調，他說的當然是中華民國，因為依據憲法，中華人民共和國就是偽政府，「這個還需要強調嗎？」他並說，全世界民主國家沒有任何一個承認中華民國，「但我們不能不承認自己。」

詹江村也在臉書發文強調，「什麼時候台灣人必須為身為中國人解釋」，過去他曾在福建機場、福建銀行手持中華民國國旗高唱「我愛中華」、高喊「我們要消滅共匪」與「中華民國萬歲」等口號，綠媒當時都有報導，「怎麼現在又回頭嗆我不敢在大陸喊中華民國呢？」

詹江村說，自己這輩子沒跟大陸做生意，沒拿過台商的政治獻金，也不同意任何形式的統一，「我是堂堂正正的中國人，這是村長我長年的理念，不曾動搖改變過」，呼籲媒體不要再刻意挑撥造謠。

身分證 詹江村 中華民國

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