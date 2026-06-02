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鄭麗文啟程訪美 民眾黨團：盼更了解美國台海及兩岸政策

聯合報／ 記者王小萌／台北即時報導
民眾黨立法院黨團副總召王安祥。圖／民眾黨團提供
民眾黨立法院黨團副總召王安祥。圖／民眾黨團提供

國民黨主席鄭麗文昨晚間率團啟程訪美，民眾黨立法院黨團副總召王安祥今受訪時表示，黨團表示樂見，也希望透過這次訪美，讓鄭麗文更了解美國對台海情勢及兩岸政策，有助於未來政策發展。

王安祥指出，國內任何政黨與國際友人進行交流都值得肯定，多溝通、多了解可以減少誤解。美國作為民主國家，此次一定會依照一定規格接待來訪人士。希望鄭麗文透過這次訪美，更了解美國對台海情勢及兩岸政策，也有助於未來國內政策的發展。

日本與菲律賓之前商議啟動專屬經濟區與大陸礁層劃界談判，相關區域與台灣專屬經濟區有部分重疊，卻沒有邀請台灣參與。外界擔憂我國海洋權益受損，但外交部新聞稿卻表達肯定。對此，民眾黨團總召陳清龍說，建議外交部硬起來，主動向日本與菲律賓提出交涉，保護台灣漁民的權益，捍衛國家的主權以及海域權利。「不要被吃豆腐了，還要表達支持，這是以小失大，外交部應該檢討。」

媒體詢問，「華爾街日報」日前報導指出，美國川普政府已經規劃對台約140億美元軍售內容，包括無人機系統、飛彈系統等。因為國防特別預算與軍購預算已經通過，民眾黨是否會敦促政府盡速與美方交涉？

王安祥表示，對於美國同意出售給台灣的軍購項目，民眾黨都支持。現在軍購預算已經通過，希望美方能夠盡速完成國會程序，並發出發價書。上個禮拜五民眾黨團也提出相關決議案，希望美國方面能夠履行當初承諾的對台軍售，因此不管是呼籲還是具體行動，都希望能夠順利取得美國對台灣第一批、第二批軍售項目。

鄭麗文 台海 民眾黨團

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