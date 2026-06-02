鄭麗文訪美 林沛祥祝福：讓美國知道台灣的聲音

國民黨主席鄭麗文啟程訪美。國民黨立院黨團書記長林沛祥說，祝福順利，讓台灣不是一言堂的訊息傳出去，讓台灣真實的民意跟面貌讓美國政府知道。

對陸配身分的中常委勤彭蓁曾喊兩岸統一，此次隨行鄭麗文訪美，民進黨立委林楚茵質疑是北京指定。林沛祥說，他比較擔心鄭麗文訪美時，美國政府是否主動提及台美對等貿易協定（ART）怎麼辦。對於民進黨委員的言論，都是尊重，但是捕風捉影、帶風向也都是民進黨委員最喜歡用的伎倆。人民自有判斷。

林沛祥說，祝福鄭麗文訪美一切順利，成功建立國民黨跟美國之間的橋樑，讓台灣不是一言堂的訊息傳出去，讓台灣真實的民意跟面貌讓美國政府知道，讓美國全國知道。

林沛祥表示，畢竟美國在台協會（AIT）真的當初相信過大罷免時，他會被罷掉。這個錯誤訊息導致現在看到美國對台灣的極度不友善。從各方面的外媒報導都很清楚，美國對台灣政府是極度不友善。這事會不會是因為有誰講了謊話，讓美國全國覺得台灣現在的媒體、甚至台灣現在的官方的講話、訊息，都是不可信的。

林沛祥說，跟之前所看到的美國智庫主席孟沛德（Peter Mattis）講的話一樣：「Don't let the foolish DPP comments effect the future negotiation.」（不要讓愚蠢的民進黨言論影響未來的談判。）這句話其實很重。如果以前是在外交部的話，應該有人因為這句話需要辭職下台。但看到民進黨政府就是唾面自乾，並感到十分「欽佩」。

至於是否要推修不當黨產條例，替國民黨產及婦聯會解套，林沛祥表示，目前沒有聽到這方面的訊息，如果有這方面的消息，黨團大會會充分討論。不管是民生法案還是政治法案，都是要從長計議的，尤其是在客觀環境、現在遇到的對手，可以無所不用其極地忽視所有法律。