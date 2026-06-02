馬辦風暴鏡週刊爆北京下令「保蕭」蕭旭岑斥勿惡意放話

馬英九基金會風波延燒，基金會日前已提告前執行長蕭旭岑及王光慈。鏡週刊報導指，蕭、王對金流細節無法完整說明；蕭旭岑手捧現金照曝光後，背後更有北京操作藍營兩岸路線之爭的痕跡。蕭旭岑今聲明，已請律師蒐證，敬請有心人士與媒體自重，不要利用偵查期間惡意對外放話。

馬英九基金會與蕭、王兩造針對330萬元現金來源與流向隔空交火。報導指出，王的聲明與蕭受訪的說法明顯漏洞百出，讓馬辦陷入是否收受紅錢的疑慮中，馬英九認為唯有透過司法程序才能還原事實，堅持將兩名舊屬移送法辦。當時中共中央曾要求涉台系統「務必保蕭」，避免事件衝擊後續兩岸交流；更指董事長馬英九對3名董事組成的調查小組公正性，「心裡早有數。」

蕭旭岑今聲明，此案已進入司法程序，他願意配合司法調查，基於偵查不公開，因此不擬對外發言，但有心人士利用他不便發言繼續放話造謠，部分媒體利用這樣的情況散布不實的消息，達到抹黑目的，讓他沒有辦法為自己澄清。

蕭旭岑針對週刊報導稱情，他根本沒有被基金會目前主事者約談過，報導卻說他有接受約談等，這都是不實的訊息。此外，董事會三人調查小組已有相關報告，未來也會經司法調查，相信這些有心人士跟部分媒體的造謠抹黑，最終會得到釐清。

蕭旭岑表示，他已請律師蒐證，敬請有心人士與媒體自重，不要利用偵查期間惡意對外放話。