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鄭麗文訪美 15天行程跑4城市 恐無緣會晤川普政府高層

世界日報／ 記者鄭媁、編譯盧思綸／綜合報導
國民黨主席鄭麗文1日率團啟程訪美，行前在中央黨部舉行記者會。(記者余承翰／攝影)
國民黨主席鄭麗文1日率團啟程訪美，行前在中央黨部舉行記者會。(記者余承翰／攝影)

國民黨主席鄭麗文在台北時間1日深夜率團訪美，為期15天的行程要傳達和平訊息。她說，此行將與美國國務院、國防部等官員會面；希望此行重新讓美國了解，二戰以來，國民黨才是最忠誠、負責任，可維繫兩岸和平，不讓美國捲入原可避免的戰爭，「我們捍衛中華民國憲法所保證的民主自由，從未改變」。

鄭麗文原訂1日晚間11時30分起飛的班機，因故延誤到11時49分起飛，預計在舊金山時間晚上7時49分(美東時間10時49分)降落。鄭麗文稍早在訪美行前記者會中表示，希望這趟訪美行能深化對兩岸和平、區域穩定的願望與努力。

鄭麗文第一站在舊金山，除將出席僑宴、也會參訪當地具代表性的企業，並將與史丹福大學胡佛研究所學者座談。

3日飛往波士頓，到哈佛大學與提出「修昔底德陷阱」學者艾利森(Graham Allison)座談，也將參訪麻省理工學院。

6日抵紐約，除了與重要智庫座談、在哥倫比亞大學演講，也與僑胞互動。預計9日前往華府，與國會議員、行政官員會面，16日返抵台灣。

鄭麗文在行前記者會表示，兩岸關係不斷快速惡化，已經引起國際社會高度憂慮跟關心，希望此次訪美能更深化兩岸和平、區域和平穩定的願望跟努力。

此行預計與哪些政府官員見面？鄭麗文說，在華府與官員的會面，不管是對台系統、國務院、國防部官員，「都會有的」；至於層級、對象及內容，一向尊重過往與美方慣例保密。

根據接近白宮人士說法，由於華府外交慣例，鄭麗文或許無緣會晤川普政府高層。

華爾街日報報導指，鄭麗文已表達會晤川普的意願，但她也坦言這件事有難度。

國民黨這次訪美團成員包括，中評會主席團主席袁健生、國民黨駐美代表秦日新、國際事務部主任董佳瑜、海外事務部主任吳亮儀、主席機要秘書孫聞詩、林子荳、國際部副主任陳怡馨等。

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