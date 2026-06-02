快訊

温嵐出院了！首吐病危內幕 腎結石引爆敗血症：死亡離我這麼近

川普為伊朗協議翻臉內幕曝光 飆罵以色列總理嗆「全世界都討厭你們」

張峰奇考慮再出家！老婆李亮瑾支持「有佛緣阻止不了」

聽新聞
0:00 / 0:00

立院三讀通過 宗教團體不動產處理申請期限延至2028年

聯合報／ 記者張曼蘋／台北即時報導
立法院副院長江啓臣今敲槌通過「宗教團體以自然人名義登記不動產處理暫行條例」第五條修正案。圖／聯合報資料照
立法院副院長江啓臣今敲槌通過「宗教團體以自然人名義登記不動產處理暫行條例」第五條修正案。圖／聯合報資料照

立法院內政委員會上月審查「宗教團體以自然人名義登記不動產處理暫行條例」第五條修正案，通過申請期限由4年延長為6年，立法院會今三讀通過。內政部稍早也表示，此次再延長2年至2028年6月9日截止，會持續與地方政府協力，積極協助宗教團體辦理相關不動產權利歸屬審認作業。

「宗教團體以自然人名義登記不動產處理暫行條例」第五條現行條文，「原為宗教團體得就前條第一項不動產，於本條例施行之日起4年內，向主管機關申請權利歸屬審認，逾期不予受理」。

立法院會今三讀通過第五條修正案，宗教團體得就前條第一項不動產，於本條例施行之日起6年內，向主管機關申請權利歸屬審認，逾期不予受理。將原條文中的4年再延長為6年。

內政部稍早也發新聞稿表示，此次修法將不動產權利歸屬審認申請期限再延長2年至2028年6月9日截止，內政部會持續與地方政府協力，積極協助宗教團體辦理相關不動產權利歸屬審認作業，並呼籲宗教團體務必把握再次延長2年的申請期限，以保障自身權益。

內政部表示，暫行條例施行迄今4年期間已透過放寬文件審查的採認原則、降低申請門檻、大規模印發文宣DM、辦理說明會、為地方政府爭取獎（補）助經費等措施，積極協助宗教團體申請及辦理不動產權屬審認作業，迄今已協助超過900家宗教團體，完成超過1000筆不動產更名登記、2000筆不動產限制登記，有效保障眾多宗教團體不動產權益。

內政部提醒，尚未申請的宗教團體，把握申請期限，積極於未來2年內向所在地的民政主管機關辦理不動產權屬審認，以保障自身權益，如有疑問，可至內政部全國宗教資訊網（https://religion.moi.gov.tw/Institution/List?ci=0&cid=9）查詢各地方政府諮詢窗口洽詢。

內政部

延伸閱讀

企托設置最高補助500萬元、育兒補貼100萬元 申請至6月15日截止

繳不出遺產稅 四招解套

搶救少子化釋大利多 捐社宅供婚育家庭可獲2倍容積獎勵

桃機航空噪音補助開放申請 5.5萬戶受惠最高領6萬

相關新聞

鄭麗文啟程訪美 民眾黨團：盼更了解美國台海及兩岸政策

國民黨主席鄭麗文昨晚間率團啟程訪美，民眾黨立法院黨團副總召王安祥今受訪時表示，黨團表示樂見，也希望透過這次訪美，讓鄭麗文更了解美國對台海情勢及兩岸政策，有助於未來政策發展。

立院三讀通過資源循環推動法 管理擴至產品生命週期打造循環經濟

立法院會三讀通過「資源循環推動法」，擴大管理範疇至產品全生命週期，從設計、生產、使用到回收再利用，全面納入管理，包括訂定國家整體資源循環計畫，設立跨部會資源循環推動會，明確跨部會分工，同時導入綠色設計、永續消費及建立循環標誌，並建立沙盒機制，以制度設計促進循環經濟發展。

鄭麗文訪美 林沛祥祝福：讓美國知道台灣的聲音

國民黨主席鄭麗文啟程訪美。國民黨立院黨團書記長林沛祥說，祝福順利，讓台灣不是一言堂的訊息傳出去，讓台灣真實的民意跟面貌讓美國政府知道。

立院三讀通過修正海洋組織法 海巡署副署長增至3人

立法院會今三讀通過修正「海洋委員會海巡署組織法」第3條及第11條，海巡署副署長職缺由原先2人增至3人；另施行日期修正為自公布日施行。

林志展逆襲重創賴清德本命區 台南派系漸與德意志脫節

民進黨台南市黨部主委改選爆出大冷門，賴清德總統嫡系立委郭國文慘遭副議長林志展扳倒，據了解，郭國文領導風格、決策都在地方累積怨言，即使兼黨主席的賴總統事先調和鼎鼐也無力挽回；這場基層逆襲，重創賴本命區領導威信，是否仍一致「尊賴」、或是跛腳的開始？ 年初綠營南市長初選，賴清德嫡系大弟子林俊憲也輸給陳亭妃，賴所挺之人吞兩敗，不過，林志展當選後喊話「將成賴總統最大助力」，尤其賴系議員、「挺妃派」議員，當天同框向林志展道賀當選，原本水火不容的兩派議員站在同一陣線，釋出整合訊號，另一方面坐實了台南錯綜複雜的派系競合，正與「德意志」脫節。

立院三讀通過 宗教團體不動產處理申請期限延至2028年

立法院內政委員會上月審查「宗教團體以自然人名義登記不動產處理暫行條例」第五條修正案，通過申請期限由4年延長為6年，立法院會今三讀通過。內政部稍早也表示，此次再延長2年至2028年6月9日截止，會持續與地方政府協力，積極協助宗教團體辦理相關不動產權利歸屬審認作業。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。