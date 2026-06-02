立院三讀通過 宗教團體不動產處理申請期限延至2028年

立法院內政委員會上月審查「宗教團體以自然人名義登記不動產處理暫行條例」第五條修正案，通過申請期限由4年延長為6年，立法院會今三讀通過。內政部稍早也表示，此次再延長2年至2028年6月9日截止，會持續與地方政府協力，積極協助宗教團體辦理相關不動產權利歸屬審認作業。

「宗教團體以自然人名義登記不動產處理暫行條例」第五條現行條文，「原為宗教團體得就前條第一項不動產，於本條例施行之日起4年內，向主管機關申請權利歸屬審認，逾期不予受理」。

立法院會今三讀通過第五條修正案，宗教團體得就前條第一項不動產，於本條例施行之日起6年內，向主管機關申請權利歸屬審認，逾期不予受理。將原條文中的4年再延長為6年。

內政部稍早也發新聞稿表示，此次修法將不動產權利歸屬審認申請期限再延長2年至2028年6月9日截止，內政部會持續與地方政府協力，積極協助宗教團體辦理相關不動產權利歸屬審認作業，並呼籲宗教團體務必把握再次延長2年的申請期限，以保障自身權益。

內政部表示，暫行條例施行迄今4年期間已透過放寬文件審查的採認原則、降低申請門檻、大規模印發文宣DM、辦理說明會、為地方政府爭取獎（補）助經費等措施，積極協助宗教團體申請及辦理不動產權屬審認作業，迄今已協助超過900家宗教團體，完成超過1000筆不動產更名登記、2000筆不動產限制登記，有效保障眾多宗教團體不動產權益。

內政部提醒，尚未申請的宗教團體，把握申請期限，積極於未來2年內向所在地的民政主管機關辦理不動產權屬審認，以保障自身權益，如有疑問，可至內政部全國宗教資訊網（https://religion.moi.gov.tw/Institution/List?ci=0&cid=9）查詢各地方政府諮詢窗口洽詢。