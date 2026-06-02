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鄭麗文訪美面臨3考題 「修昔底德陷阱論」學者辣問對中和解路線

世界日報／ 編譯盧思綸／綜合報導
中國國民黨主席鄭麗文訪美之行，面臨多重考題。(歐新社)
中國國民黨主席鄭麗文訪美之行，面臨多重考題。(歐新社)

國民黨主席鄭麗文於台北時間6月1日(周一)深夜啟程赴美，展開為期16天訪問。華爾街日報報導，在美中關係與台海局勢備受關注之際，鄭麗文此行面臨多重考題，包括能否取得華府高層接觸、如何回應美國國會對台灣國防支出的關切，以及如何向美方說明其對中國的和解路線。

根據接近白宮人士說法，由於華府外交慣例，鄭麗文或許無緣會晤川普政府高層。

紐約智庫「外交關係協會」亞洲計畫研究員石可為(David Sacks)指出，若鄭麗文取得與美國高層會晤後返台，可望將自身塑造為兼顧華府與北京的人物，而這點將取決於川普是否配合演出。

華爾街日報引述接近白宮人士透露，鄭麗文不應預期與美政府高層會面。

這些人士稱，華府有一套政策慣例，只有在認為外國反對派領袖很可能成為未來政府領導人時，才會與其進行高層接觸，而鄭麗文尚未達到這個門檻。報導指，鄭麗文已表達會晤川普的意願，但她也坦言這件事有難度。

華爾街日報報導另提到，美國眾院跨黨派組織「國會台灣連線」中長期公開支持台灣安全的議員，很可能就台灣是否持續投入自身國防支出一事向鄭麗文施壓。這些議員可能示警鄭麗文，若國民黨給人一種向北京脅迫低頭讓步的印象，恐怕削弱美國國會對台灣的支持。

除此之外，哈佛大學教授艾利森(Graham Allison)預計與鄭麗文會談。艾利森稱，屆時他將少說多聽。

艾利森是提出「修昔底德陷阱」(Thucydides's Trap)的學者。今年5月川習會上，中國國家主席習近平主動提及美中應避免陷入修昔底德陷阱。

艾利森表示，他最想知道的是，鄭麗文所主張的對中和解策略，究竟是希望長期維持台海現狀，抑或是在有計畫、有控制的情況下，逐步朝北京設定的方向靠攏。他說：「鄭麗文對自己的立場一向表達得相當謹慎，所以我會仔細聽她怎麼說。」

另一方面，報導提到，下半年至少還有三場川習會規畫中，台北面臨的風險是，北京可能已經策畫好一連串爭取華府讓步的行動，而每一項要求都會建立在前一次讓步的基礎上、層層推進。

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