【專家之眼】提名得人 同意自然水到渠成

近期立法院否決部分人事同意案後，外界再度討論提名權與同意權之間的關係；另有立委提案限制部分憲政機關首長代理期間不得逾六個月，也引發是否影響用人權的爭議。適逢賴清德總統日前在青年論壇表示，希望朝野能夠「見面三分情」、坐下來共商國事，並呼籲各政黨以國家利益優先、人民福祉為依歸，更凸顯當前憲政運作所需要的，不是權力對抗，而是合作治理。

提名權與同意權，都是憲法或法律明定的重要職權。依不同制度設計，有些職務由總統提名，有些則由行政院長提名；立法院則依法行使同意權。兩者並非彼此對立，而是透過權力分立與相互制衡，共同完成國家重要職務的人事安排。提名機關負責提出人選，立法院負責審查同意，目的就在避免重要職位由單方面決定。立法院行使同意權，本來就是憲法與法律所賦予的職責，而非對提名權的侵犯。

因此，真正的關鍵在人選本身，提名適任且具專業、公信力與獨立性的人才，自然較容易獲得同意；若外界普遍認為人選過度傾向特定政黨立場，或缺乏超然性與社會信任，則難免引發司法獨立或政治中立的疑慮。立法院行使同意權並非全面否決提名，而是依個別人選是否適任進行審查；部分通過、部分未獲同意，正是同意權制度的本質。

至於限制重要機關首長代理期限的修法討論，其重點並非限縮提名權，而是防止長期代理成為常態。代理制度本質上是過渡安排，若重要職務長期由代理人行使職權，不僅影響機關穩定運作，也可能使正式提名與同意程序一再延宕。透過適度限制代理期間，督促儘速完成提名與任命程序，有助維護憲政秩序與機關正常運作。

當然，也有人認為限制代理期限可能影響用人彈性並增加提名壓力。然而，代理終究只是過渡措施，而非制度常態。只要依法提出適當人選並完成同意程序，自然不會有長期代理或權力受侵害的問題。

事實上，在政黨競爭與國會監督並存的憲政體制下，人事同意權更是考驗提名機關與立法院互信的重要指標。提名得當，自然較易獲得支持；若人選政治色彩過於鮮明或缺乏社會共識，則可能增加同意阻力，並影響人民對司法及憲政機關的信任。若朝野陷入政黨對立，人事審查容易流於政治攻防；反之，若能秉持國家利益優先、人民福祉為上的精神，以專業理性審查人選，許多爭議其實都有化解空間。

古人說：「為政之要，惟在得人。」治國最重要的工作，就是選賢與能。若能秉持用人唯才精神，廣納專業人才，不分黨派、不問顏色，以能力與品德作為主要標準，提名自然較容易獲得同意，國家機關也能順利運作。

人事同意制度的精神，不在權力競逐，而在共同為國舉才。朝野若能多一些溝通、少一些對立，多一些互信、少一些猜疑，讓專業凌駕黨派利益，讓人才取代政治酬庸，以獨立公正贏得社會信任，提名自然順暢，同意自能水到渠成。這不僅符合共商國事的精神，更是人民對民主政治最基本的期待。