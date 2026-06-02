快訊

美伊和談遇挑戰！川普喊以黎停火 以色列總理卻稱以軍將繼續行動

真正的梅雨要來了！低壓帶+滯留鋒面 周五起持續性劇烈降雨開炸

【專家之眼】提名得人 同意自然水到渠成

聯合報／ 陳清雲／立法院法制局前局長
賴清德總統日前在青年論壇表示，希望朝野能夠共商國是「見面三分情」。記者蘇健忠／攝影
賴清德總統日前在青年論壇表示，希望朝野能夠共商國是「見面三分情」。記者蘇健忠／攝影

近期立法院否決部分人事同意案後，外界再度討論提名權與同意權之間的關係；另有立委提案限制部分憲政機關首長代理期間不得逾六個月，也引發是否影響用人權的爭議。適逢賴清德總統日前在青年論壇表示，希望朝野能夠「見面三分情」、坐下來共商國事，並呼籲各政黨以國家利益優先、人民福祉為依歸，更凸顯當前憲政運作所需要的，不是權力對抗，而是合作治理。

提名權與同意權，都是憲法或法律明定的重要職權。依不同制度設計，有些職務由總統提名，有些則由行政院長提名；立法院則依法行使同意權。兩者並非彼此對立，而是透過權力分立與相互制衡，共同完成國家重要職務的人事安排。提名機關負責提出人選，立法院負責審查同意，目的就在避免重要職位由單方面決定。立法院行使同意權，本來就是憲法與法律所賦予的職責，而非對提名權的侵犯。

因此，真正的關鍵在人選本身，提名適任且具專業、公信力與獨立性的人才，自然較容易獲得同意；若外界普遍認為人選過度傾向特定政黨立場，或缺乏超然性與社會信任，則難免引發司法獨立或政治中立的疑慮。立法院行使同意權並非全面否決提名，而是依個別人選是否適任進行審查；部分通過、部分未獲同意，正是同意權制度的本質。

至於限制重要機關首長代理期限的修法討論，其重點並非限縮提名權，而是防止長期代理成為常態。代理制度本質上是過渡安排，若重要職務長期由代理人行使職權，不僅影響機關穩定運作，也可能使正式提名與同意程序一再延宕。透過適度限制代理期間，督促儘速完成提名與任命程序，有助維護憲政秩序與機關正常運作。

當然，也有人認為限制代理期限可能影響用人彈性並增加提名壓力。然而，代理終究只是過渡措施，而非制度常態。只要依法提出適當人選並完成同意程序，自然不會有長期代理或權力受侵害的問題。

事實上，在政黨競爭與國會監督並存的憲政體制下，人事同意權更是考驗提名機關與立法院互信的重要指標。提名得當，自然較易獲得支持；若人選政治色彩過於鮮明或缺乏社會共識，則可能增加同意阻力，並影響人民對司法及憲政機關的信任。若朝野陷入政黨對立，人事審查容易流於政治攻防；反之，若能秉持國家利益優先、人民福祉為上的精神，以專業理性審查人選，許多爭議其實都有化解空間。

古人說：「為政之要，惟在得人。」治國最重要的工作，就是選賢與能。若能秉持用人唯才精神，廣納專業人才，不分黨派、不問顏色，以能力與品德作為主要標準，提名自然較容易獲得同意，國家機關也能順利運作。

人事同意制度的精神，不在權力競逐，而在共同為國舉才。朝野若能多一些溝通、少一些對立，多一些互信、少一些猜疑，讓專業凌駕黨派利益，讓人才取代政治酬庸，以獨立公正贏得社會信任，提名自然順暢，同意自能水到渠成。這不僅符合共商國事的精神，更是人民對民主政治最基本的期待。

賴清德 憲法 立法院

延伸閱讀

民眾黨初選爭議爆發多人出走 柯文哲：政黨就是有進有出

拓展格局器識 賴總統要加油

考公職逾55歲錄取增 「追求穩定工作」

方元沂／四大基金氣候治理非形象工程

相關新聞

涉我海權卻被排除在外…學者：日菲協議 政府別當路人甲

日本、菲律賓啟動專屬經濟區（ＥＥＺ）及大陸礁層海洋邊界談判，學者指出，日菲若完成畫界協議，不排除損及我國海域權益，政府應表達立場，不能像「路人甲」，若將我國排除在外，建議政府不予同意和承認。

蕭副總統首度出訪 周六率團直飛帛琉

總統府昨天宣布，賴清德總統指派副總統蕭美琴六日至十日訪問我國友邦帛琉共和國。先前賴總統出訪非洲友邦史瓦帝尼時，曾因大陸施壓第三國撤銷飛航許可而暫緩，蕭美琴此行是否可能有中方干擾風險？總統府發言人郭雅慧說，任何正副總統的出訪，外交與國安團隊都會對相關情資有完整縝密的掌握。

柯文哲現身台北監獄探望蔡正元 暢談國內政情美中台局勢最新發展

民眾黨前主席柯文哲今天現身台北監獄，探望國民黨前立委蔡正元。民眾黨前副秘書長許甫表示，蔡正元對時事的掌握完全零距離，柯文哲也帶著兩個話題與其交流，兩人就美中台局勢、國內政情一來一往，如同名家講座般精彩。

【專家之眼】提名得人 同意自然水到渠成

近期立法院否決部分人事同意案後，外界再度討論提名權與同意權之間的關係；另有立委提案限制部分憲政機關首長代理期間不得逾六個月，也引發是否影響用人權的爭議。適逢賴清德總統日前在青年論壇表示，希望朝野能夠「見面三分情」、坐下來共商國事，並呼籲各政黨以國家利益優先、人民福祉為依歸，更凸顯當前憲政運作所需要的，不是權力對抗，而是合作治理。

邱義仁在緊張什麼？他在為誰掛保證？

一向有民進黨國師之稱的國安會前秘書長邱義仁，周日（5月31日）罕見地接受了中央社的專訪，特別強調賴清德總統上任以來是「延續蔡英文兩岸路線」，核心仍是中華民國台灣是一個主權獨立的國家，「中華民國和中華人民共和國互不隸屬」，重點在維持現狀。

林志展逆襲重創賴清德本命區 台南派系漸與德意志脫節

民進黨台南市黨部主委改選爆出大冷門，賴清德總統嫡系立委郭國文慘遭副議長林志展扳倒，據了解，郭國文領導風格、決策都在地方累積怨言，即使兼黨主席的賴總統事先調和鼎鼐也無力挽回；這場基層逆襲，重創賴本命區領導威信，是否仍一致「尊賴」、或是跛腳的開始？ 年初綠營南市長初選，賴清德嫡系大弟子林俊憲也輸給陳亭妃，賴所挺之人吞兩敗，不過，林志展當選後喊話「將成賴總統最大助力」，尤其賴系議員、「挺妃派」議員，當天同框向林志展道賀當選，原本水火不容的兩派議員站在同一陣線，釋出整合訊號，另一方面坐實了台南錯綜複雜的派系競合，正與「德意志」脫節。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。