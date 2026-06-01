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鄭麗文率團訪美深夜啟程 將拜會美方官員、智庫及國會議員

攝影中心／ 記者葉信菉／桃園即時報導
國民黨主席鄭麗文率團啟程訪問美國，她與團隊人員於晚間抵達桃園機場。記者葉信菉／攝影
國民黨主席鄭麗文率團啟程訪問美國，她與團隊人員於晚間抵達桃園機場。記者葉信菉／攝影

國民黨主席鄭麗文率團啟程訪問美國，她與團隊人員於晚間抵達桃園機場，搭乘華航CI-4班機前往舊金山，此次訪美行程將聚焦台美關係、區域安全及國際情勢等議題，透過與美方政界、智庫及學界交流，傳達國民黨對兩岸和平與區域穩定的主張。

下午在中央黨部舉行行前記者會。鄭麗文表示，此行將前往舊金山、紐約、波士頓、華府及洛杉磯等城市，除與學者座談、拜會智庫外，也將與美國國會議員及相關人士交流，盼深化台美溝通與互動。

針對外界關注的會晤層級，鄭麗文指出，訪團在華府期間將拜會聯邦政府官員，接觸對台事務、國務院及國防系統相關人士。不過，基於美方慣例，相關會見層級與細節須予以保密。至於是否有機會與美國總統川普會面，鄭麗文則笑稱，按照過往慣例可能性不高，但強調「凡是有助於和平的人，她都願意見」。

鄭麗文 國會 美方

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