蕭副總統首度出訪 周六率團直飛帛琉

總統府昨天宣布，賴清德總統指派副總統蕭美琴六日至十日訪問我國友邦帛琉共和國。先前賴總統出訪非洲友邦史瓦帝尼時，曾因大陸施壓第三國撤銷飛航許可而暫緩，蕭美琴此行是否可能有中方干擾風險？總統府發言人郭雅慧說，任何正副總統的出訪，外交與國安團隊都會對相關情資有完整縝密的掌握。

蕭美琴將展開「帛榮專案」出訪帛琉，這也是蕭美琴擔任副總統以來首度出訪友邦，訪團成員包括衛福部次長林靜儀、外交部次長葛葆萱。

郭雅慧表示，帛琉總統惠恕仁近年多次拜訪台灣，以實際行動展現對台帛邦誼的重視，今年我方再次收到惠恕仁邀請我國正副元首赴訪的信函；為了深化台帛邦誼，也促進兩國人民友好交流，賴總統特別指派蕭美琴率團出訪帛琉，以回應惠恕仁的盛情邀請。

郭雅慧表示，賴總統期盼蕭美琴訪團達到三個目標，包括深化兩國邦誼、協助帛琉推廣永續觀光，以及見證台帛「榮邦計畫」的推動成果。

葛葆萱表示，訪團往返將採取直飛模式，並秉持舒適、安全、便利、尊嚴原則。

至於蕭美琴此行是否將與美國駐帛琉外交官互動，以及敦睦艦隊近期停靠帛琉，蕭是否前往慰勉？葛葆萱說，敦睦艦隊四日會離開帛琉，訪團六日到，跟敦睦艦隊不會在帛琉有共同活動；是否與美方外交官員互動，「我們一切客隨主便，看帛琉政府安排」。

國民黨立委許宇甄表示，希望國安單位這次能更繃緊神經，充分做好各項風險評估；特別要注意川習會後，美中更頻繁、緊密的互動與溝通，是否對台灣的國際空間產生影響。

國民黨立委李彥秀表示，蕭美琴此次出訪重要的目的是協助帛琉推廣永續觀光項目，軟實力的輸出當然是台灣的強項，也是帛琉非常需要的產業，但是台灣的觀光產業也面臨長期嚴冬及發展瓶頸，期盼蕭美琴及民進黨政府能多花一些心力，協助台灣觀光產業升級及突破困境。

民進黨立院黨團幹事長莊瑞雄說，台灣在國際上最大的阻撓就是中國，中國對我方在國際上打壓力道愈大的時候，不能因此而不出門，應讓台灣能見度更加提升；台灣走出去都是昂首挺胸，更何況是跟我方有邦交的國家，當然要排除萬難，國際上更多的朋友可以對台灣有更大的支持。

民眾黨團總召陳清龍說，期許蕭美琴此行不只停留在「禮節性的外交拜訪」，更能爭取具體的經貿合作成果，進一步深化台灣與帛琉兩國的實質關係。