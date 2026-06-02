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鄭麗文啟程訪美 將會國務院、國防部官員

聯合報／ 記者鄭媁、編譯盧思綸／連線報導
國民黨主席鄭麗文昨晚率團啟程訪美，行前在中央黨部舉行記者會。記者余承翰／攝影
國民黨主席鄭麗文昨晚率團啟程訪美，行前在中央黨部舉行記者會。記者余承翰／攝影

國民黨主席鄭麗文昨天率團啟程訪美，她說，此行將與國務院國防部等官員會面；民進黨長期誤導的錯誤訊息，累積對國民黨不實的成見，希望此行重新讓美國了解，二戰以來，國民黨才是最忠誠、負責任，可維繫兩岸和平，不讓美國捲入原可避免的戰爭，「我們捍衛中華民國憲法所保證的民主自由，從未改變」。

鄭麗文昨晚搭機前往舊金山，除將出席僑宴、也會參訪當地具代表性的企業，並與史丹佛大學胡佛研究所學者座談。隨後於三日飛往波士頓，到哈佛大學與提出「修昔底德陷阱」學者雷厄姆・艾利森（Graham Allison）座談，以及參訪麻省理工學院。六日則到紐約，除有重要智庫座談、哥倫比亞大學演講，也與僑胞互動；預計九日前往華府，與國會議員、行政官員會面，十六日返抵台灣。

鄭麗文在行前記者會表示，兩岸關係不斷快速惡化，已經引起國際社會高度憂慮跟關心，希望此次訪美能更深化兩岸和平、區域和平穩定的願望跟努力。

此行預計與哪些政府官員見面？鄭麗文說，在華府與官員的會面，不管是對台系統、國務院、國防部官員，「都會有的」；至於層級、對象及內容，一向尊重過往與美方慣例保密。

不過，華爾街日報報導，在美中關係與台海局勢備受關注之際，鄭麗文此行面臨多重考題，包括能否取得華府高層接觸、如何回應美國國會對台灣國防支出的關切，以及如何向美方說明其對中和解路線。根據接近白宮人士說法，由於華府外交慣例，鄭麗文或許無緣會晤川普政府高層。

華爾街日報引述接近白宮人士透露，鄭麗文不應預期與美政府高層會面。這些人士說，華府有一套政策慣例，只有在認為外國反對派領袖很可能成為未來政府領導人時，才會與其進行高層接觸，而鄭麗文尚未達到這個門檻。報導指，鄭麗文已表達會晤川普的意願，但她也坦言這件事有難度。該報導另提到，美國眾議院跨黨派組織「國會台灣連線」長期公開支持台灣安全的議員，很可能就台灣是否持續投入國防支出一事向鄭麗文施壓。

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