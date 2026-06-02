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北市今勞檢了...王光慈申訴職場霸凌 勞動局：馬英九基金會須限期調查

政治極化加劇 韓國瑜促求同存異

聯合報／ 記者周佑政唐筱恬、大陸中心／台北報導

台灣民主基金會昨舉辦二○二六年東亞民主論壇，基金會董事長韓國瑜表示，近年來社會極化與政治極化現象在各個層面急速加劇，群體之間的分歧與不和睦，使得政策制定的共識變得緩慢且艱難；作為地緣政治緊張局勢下捍衛自由民主價值的前線，台灣也無法全然倖免於這股日益攀升的極化趨勢，「我們必須不斷討論與溝通，在彼此差異之中，求同存異，積極尋求共識」。

今年東亞民主論壇的主題是「重塑民主核心：凝聚共識抗衡社會極化」，韓國瑜以錄影方式致詞表示，根據瑞典哥德堡大學V-Dem研究所的報告，整個東亞地區在過去幾年間都出現政治極化的現象；在政治與社會極化的挑戰中，台灣始終堅守對民主價值與理想的承諾，這份韌性不僅源於我們在制度內建立共識的努力，也來自於社會各界共同對抗假訊息、促進對話與理解的決心。

另外，捷克參議院議長韋德齊率團訪台，昨天拜會立法院。韋德齊致詞時稱很榮幸有機會第二次訪問台灣，證明兩國友誼超越黨派。他還從背包裡拿出一隻印有台灣、捷克國旗的木製小獅子送給韓國瑜，指這個獅子跌倒後總能站起來，「祝福台捷關係也總是會站起來」。韓國瑜則表示，八月一日之後，台北飛布拉格的飛機航班增加了一倍，可以顯現布拉格與台北交流愈來愈密切。

不過，韋德齊率約四十人代表團抵台訪問，引發中國大陸不滿。中國大陸駐捷克大使館昨表示強烈譴責和反對。

但韋德齊回應表示，捷克和台灣都是自由民主國家，不用聽別人的命令；韓國瑜則對造成外交上困擾，向韋德齊致歉；並強調中華民國在世界上存在一一五年，會繼續堅強下去。

賴清德總統今天將接見韋德齊訪團，並頒授韋德齊「特種大綬卿雲勳章」。

瑞典 韓國瑜 台灣民主基金會 捷克

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賴總統2日接見捷克參議院議長韋德齊 頒授特種大綬卿雲勳章

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