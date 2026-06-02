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日菲談判 漁民：若影響作業 政府要發聲

聯合報／ 記者劉星君戴永華／連線報導

日本和菲律賓決定啟動「專屬經濟區（ＥＥＺ）及大陸礁層海洋邊界談判」，涉及台灣東部海域，琉球籍洪姓船長說，要啟動太平洋這區塊談判，應該要把台灣也納入一起討論，「台灣也有經濟海域在這裡啊，大家都有重疊海域，不能只有日本、菲律賓說了算」，這樣才知道要如何保護自己的海域，「不能你們單方面說怎樣就怎樣，台灣也要發聲」。

洪姓船長說，太平洋海域中，日本、菲律賓與台灣有各自的經濟海域，三方在兩百浬經濟海域都有重疊，漁船作業時會常會發生一些事件，大家都有默契協定，遵守不要越界捕魚，且因曾發生廣大興事件、東聖吉十六號事件，船長也有經驗，漁船出海時知道哪裡可以去、哪些地方不能去，還會觀察潮汐，避免潮汐很急而越界，若遇到臨海、交界，漁業署也都會提醒。

宜蘭蘇澳區漁會總幹事陳春生昨表示，目前還不清楚談判內容及未來可能影響的作業漁區，若有衝擊造成作業不便，政府一定要幫漁民發聲。

以前台灣與日本經常發生捕魚與海權爭議的海域，主要集中在東北方的釣魚台列嶼周邊，爭議起因於畫設兩百海浬專屬經濟海域範圍重疊，我方漁船在重疊海域捕魚時遭到驅趕，後來雙方訂定「台日漁業協議」，才化解爭議。

漁民 菲律賓 釣魚台

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