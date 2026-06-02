藍委質疑政府：有無掌握日菲談判內容？

日菲啟動專屬經濟區（ＥＥＺ）及大陸礁層海洋邊界談判，涵蓋台灣東部外海，外交部表達支持。立法院副院長江啟臣反問外交部及國安高層，「到底有沒有掌握日菲雙方談判的內容？」我國的國家利益是否受損，應對社會大眾說清楚，甚至要求日菲雙方談判不可以損及我經濟海域相關的權益。

外交部表示，我國始終秉持以「擱置爭議、共同開發」精神處理海事爭議；我國願在與菲律賓和日本分別已簽署漁業相關協定的基礎上，進一步針對共享海洋資源、共同維護印太地區海事安全，以及促進海洋生態的永續發展進行探討。

海巡署指出，昨上午十一時許，中國海警船白塔艦位於蘭嶼東南東方五十二浬，岱山艦則位於蘭嶼東南東方五十一浬海域。海巡署出動長濱艦併航監控。

漁業署表示，涉及我國海域畫界，若影響我國漁民權益，將透過外交部或相關平台，捍衛我漁民海上作業空間及安心作業的應有權益。

國民黨立委賴士葆指出，日菲談判，台灣在這之中完全沒角色，外交部又嗆大陸稱主權不容中方置喙，顯示外交部也主張東部海域是我方的，既然這樣，就應該積極爭取與日、菲一起談。

民眾黨立院黨團總召陳清龍也說，賴政府應該勇於表達明確立場，切實守護我國領土與海域權利。