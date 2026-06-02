快訊

北市今勞檢了...王光慈申訴職場霸凌 勞動局：馬英九基金會須限期調查

學者：日菲協議 政府別當路人甲

聯合報／ 記者李柏澔林銘翰／台北報導
日本首相高市早苗（右）5月28日在東京迎賓館赤坂離宮與菲律賓總統馬可仕（左）會面。美聯社
日本首相高市早苗（右）5月28日在東京迎賓館赤坂離宮與菲律賓總統馬可仕（左）會面。美聯社

日本菲律賓啟動專屬經濟區（ＥＥＺ）及大陸礁層海洋邊界談判，學者指出，日菲若完成畫界協議，不排除損及我國海域權益，政府應表達立場，不能像「路人甲」，若將我國排除在外，建議政府不予同意和承認。

國際海洋法專家、台大法律系教授姜皇池昨指出，日、菲兩國的ＥＥＺ及大陸礁層海洋邊界談判，若涉及中華民國海域、主權、權力與利益等，關乎我方經濟海域的問題，又將我國排除在外，協議對我方就不具有法律上的效力，會建議政府不予同意和承認，這應該是政府不變的立場。

海洋大學海洋法律研究所教授、國際海事法律與政策研究中心主任饒瑞正也表示，日菲未來若完成畫界協議，其法律效果原則上僅拘束日本與菲律賓雙方，並不能排除或損及包括我國在相關海域所享有或主張的海域權益。從區域穩定角度來看，相關各方仍應依國際法、透過和平方式處理海洋爭議，避免以片面政治主張升高緊張。

饒瑞正表示，日本與菲律賓若因相向或相鄰海岸而產生專屬經濟海域及大陸礁層主張重疊，雙方透過談判尋求畫界或合作安排，原則上符合聯合國海洋法公約所揭示的協議解決與公平解決精神，而日菲啟動海洋邊界談判，本身可視為以國際法處理海事問題的正常方式。

海洋大學兼任教授謝立功表示，如果經濟海域有所重疊，應該由各方坐下來協商討論，我國政府也必須表達立場；我國跟日本、菲律賓都有簽訂相關協定，但他批外交部至今表現像「路人甲」，只會講一些冠冕堂皇的話。

謝立功說，很多國家都會有海域重疊的狀況，如果大家有意見，應該先坐下來協商討論，如果這片海域就在兩百浬以內，「我們當然就是當事國，怎麼會是另外三方來談我們家門口的事呢？」

謝立功表示，我國政府應該有自己的立場，而不是拜託日本、菲律賓力挺台灣，「我們要先力挺自己，政府應該要有角色」。

菲律賓 姜皇池 中華民國 日本

延伸閱讀

日菲啟動台以東海域劃界談判 專家：不能排除損及我相關海域海域權益

日菲啟動EEZ談判 外交部盼共同探討海洋永續發展

日菲啟動台灣以東海域劃界談判 陸海警派艦巡查反制

快評／日菲在我東部外海劃界賴政府卻噤聲 台灣漁民維權要靠大陸？

相關新聞

【重磅快評】賴清德「不獨」公信力 不如蔡英文和邱義仁

賴清德在兩岸關係上的表現不被國人滿意，民調顯示超六成民眾支持維持現狀。邱義仁強調，賴總統的立場延續蔡英文路線，明言「不獨」，希望增強民進黨支持者信心。此番言論展現賴清德的政治信用亟需修正。

柯文哲現身台北監獄探望蔡正元 暢談國內政情美中台局勢最新發展

民眾黨前主席柯文哲今天現身台北監獄，探望國民黨前立委蔡正元。民眾黨前副秘書長許甫表示，蔡正元對時事的掌握完全零距離，柯文哲也帶著兩個話題與其交流，兩人就美中台局勢、國內政情一來一往，如同名家講座般精彩。

日菲談判海域畫界 陸海警派艦巡查我東部海域反制

日本與菲律賓於五月廿八日宣布啟動「專屬經濟區（ＥＥＺ）及大陸礁層海洋邊界談判」，涉及台灣東部海域，引發北京反彈。中國大陸海警局發言人姜略昨宣布，大陸海警岱山艦編隊昨在台灣島以東海域開展執法巡查，並稱這是針對日、菲單方面啟動相關畫界談判所採取的必要行動。

蕭副總統首度出訪 周六率團直飛帛琉

總統府昨天宣布，賴清德總統指派副總統蕭美琴六日至十日訪問我國友邦帛琉共和國。先前賴總統出訪非洲友邦史瓦帝尼時，曾因大陸施壓第三國撤銷飛航許可而暫緩，蕭美琴此行是否可能有中方干擾風險？總統府發言人郭雅慧說，任何正副總統的出訪，外交與國安團隊都會對相關情資有完整縝密的掌握。

鄭麗文啟程訪美 將會國務院、國防部官員

國民黨主席鄭麗文昨天率團啟程訪美，她說，此行將與國務院、國防部等官員會面；民進黨長期誤導的錯誤訊息，累積對國民黨不實的成見，希望此行重新讓美國了解，二戰以來，國民黨才是最忠誠、負責任，可維繫兩岸和平，不讓美國捲入原可避免的戰爭，「我們捍衛中華民國憲法所保證的民主自由，從未改變」。

冷眼集／政府遲鈍 誰讓中共治權推進台灣海域？

中國海警局一日上午突然宣布於台灣島以東海域開展執法巡查，並明確表示這是針對日本和菲律賓單方面宣布啟動台灣島以東海域畫界談判、嚴重侵犯中國領土主權和海洋權益所採取的必要行動。要問的是，誰給了中共將治權推進至台灣以東海域的機會？

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。