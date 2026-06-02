快訊

北市今勞檢了...王光慈申訴職場霸凌 勞動局：馬英九基金會須限期調查

聽新聞
0:00 / 0:00

冷眼集／政府遲鈍 誰讓中共治權推進台灣海域？

聯合報／ 本報記者林則宏

中國海警局一日上午突然宣布於台灣島以東海域開展執法巡查，並明確表示這是針對日本菲律賓單方面宣布啟動台灣島以東海域畫界談判、嚴重侵犯中國領土主權和海洋權益所採取的必要行動。要問的是，誰給了中共將治權推進至台灣以東海域的機會？

日本與菲律賓在五月廿八日發布的聯合聲明中宣布，將正式啟動專屬經濟區（ＥＥＺ）及大陸礁層海洋邊界談判。對此大陸外交部發言人毛寧隔日即在例行記者會中明確表達強烈不滿、堅決反對，並分別向日菲提出嚴正交涉，強調日菲所謂「畫界談判」非法無效。

日本和菲律賓會在台灣以東海域展開畫界談判，是因根據聯合國海洋法公約（ＵＮＣＬＯＳ）規定，沿海國可主張自領海基線起算兩百海里的專屬經濟區與大陸礁層。由於日本琉球群島最南端的八重山群島與菲律賓呂宋島以北的巴丹群島距離不足四百海里，雙方主張的ＥＥＺ在法理與空間上產生重疊。該重疊區域與台灣依法主張的ＥＥＺ範圍也存在部分重合。

日本以混凝土擴充沖之鳥礁，意圖主張經濟海域。圖為二○○五年時任東京都知事的石原慎太郎在此宣示主權。（路透）
日本以混凝土擴充沖之鳥礁，意圖主張經濟海域。圖為二○○五年時任東京都知事的石原慎太郎在此宣示主權。（路透）

菲律賓巴丹群島因鄰近巴士海峽，戰略位置重要。圖為菲軍去年六月在雅米島升旗。（美聯社）
菲律賓巴丹群島因鄰近巴士海峽，戰略位置重要。圖為菲軍去年六月在雅米島升旗。（美聯社）

然而，針對日菲就涉及我國領土及相關海域的主權權利逕自展開談判，我外交部五月卅一日新聞稿竟稱，「菲日雙方透過和平對話、遵循國際法規範以解決海事問題，與我國一貫立場一致，外交部對此予以肯定，並期待三方共同對區域和平穩定及維護海洋生態做出具體貢獻」。

明明三方主張的ＥＥＺ出現部分重疊，日菲就涉及我方權益的海域展開談判，卻將台灣排除在外，外交部在肯定什麼？日後一旦日菲達成協議，台灣的漁民和船隻還能在這片海域自由活動嗎？

中國社科院和平發展研究所研究員楊霄指出，這些海域若遭日菲瓜分，將侵害台灣人民利益。既然日菲在三方重疊區域談判，中方就可以進一步推進在台灣的治權。

賴政府針對此事反應遲鈍與怯弱，給了中共將治權推進到台灣以東海域的機會。中共海警昨天除宣布執法巡查具體行動，反制日菲，還稱，將持續加強有關海域管控，以實際行動堅決維護國家領土主權和海洋權益。

賴總統平時最喜歡強調我國主權獨立，試問，台灣和漁民在自家門口海域的權益，真的就要這樣拱手讓給大陸海警來維護？

中共 菲律賓 外交部 日本

延伸閱讀

快評／日菲在我東部外海劃界賴政府卻噤聲 台灣漁民維權要靠大陸？

日菲啟動台灣以東海域劃界談判 陸海警派艦巡查反制

日菲劃界談判引中共反制 陸專家稱北京可推進管轄

日菲啟動EEZ談判 外交部盼共同探討海洋永續發展

相關新聞

【重磅快評】賴清德「不獨」公信力 不如蔡英文和邱義仁

賴清德在兩岸關係上的表現不被國人滿意，民調顯示超六成民眾支持維持現狀。邱義仁強調，賴總統的立場延續蔡英文路線，明言「不獨」，希望增強民進黨支持者信心。此番言論展現賴清德的政治信用亟需修正。

柯文哲現身台北監獄探望蔡正元 暢談國內政情美中台局勢最新發展

民眾黨前主席柯文哲今天現身台北監獄，探望國民黨前立委蔡正元。民眾黨前副秘書長許甫表示，蔡正元對時事的掌握完全零距離，柯文哲也帶著兩個話題與其交流，兩人就美中台局勢、國內政情一來一往，如同名家講座般精彩。

日菲談判海域畫界 陸海警派艦巡查我東部海域反制

日本與菲律賓於五月廿八日宣布啟動「專屬經濟區（ＥＥＺ）及大陸礁層海洋邊界談判」，涉及台灣東部海域，引發北京反彈。中國大陸海警局發言人姜略昨宣布，大陸海警岱山艦編隊昨在台灣島以東海域開展執法巡查，並稱這是針對日、菲單方面啟動相關畫界談判所採取的必要行動。

蕭副總統首度出訪 周六率團直飛帛琉

總統府昨天宣布，賴清德總統指派副總統蕭美琴六日至十日訪問我國友邦帛琉共和國。先前賴總統出訪非洲友邦史瓦帝尼時，曾因大陸施壓第三國撤銷飛航許可而暫緩，蕭美琴此行是否可能有中方干擾風險？總統府發言人郭雅慧說，任何正副總統的出訪，外交與國安團隊都會對相關情資有完整縝密的掌握。

鄭麗文啟程訪美 將會國務院、國防部官員

國民黨主席鄭麗文昨天率團啟程訪美，她說，此行將與國務院、國防部等官員會面；民進黨長期誤導的錯誤訊息，累積對國民黨不實的成見，希望此行重新讓美國了解，二戰以來，國民黨才是最忠誠、負責任，可維繫兩岸和平，不讓美國捲入原可避免的戰爭，「我們捍衛中華民國憲法所保證的民主自由，從未改變」。

冷眼集／政府遲鈍 誰讓中共治權推進台灣海域？

中國海警局一日上午突然宣布於台灣島以東海域開展執法巡查，並明確表示這是針對日本和菲律賓單方面宣布啟動台灣島以東海域畫界談判、嚴重侵犯中國領土主權和海洋權益所採取的必要行動。要問的是，誰給了中共將治權推進至台灣以東海域的機會？

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。