【重磅快評】賴清德「不獨」公信力 不如蔡英文和邱義仁

美國總統川普對台獨說重話，雖然賴清德總統掛保證，「捍衛中華民國現狀，沒有台獨問題」。聯合報最新民調卻顯示，近半數國人不滿意賴總統處理兩岸關係的表現，主張永遠維持現狀的民眾更首度突破六成。民調數字透露出多數民意對賴總統執政的憂慮與不信賴，總統府資政邱義仁還必須重申前總統蔡英文的維持現狀論述；賴清德「不獨」的公信力，顯然不如蔡英文和邱義仁。

邱義仁外號「喇叭」，因為早年喜歡高談闊論的性格，但自從變身黨政高層後，近年都深藏不露，非不得已不輕易出手。綠營人士皆知，「邱喇叭」已改成「靜音模式」，卻不減他對歷任民進黨總統的影響力。邱義仁頭銜一籮筐，現職是總統府資政、民進黨選對會召集人、民進黨智庫副董事長及陽明山天籟大飯店董事長，但他最震撼江湖的封號還是「新潮流系大老」，2004年操盤總統大選「割喉割到斷」，至今仍是政壇名言。

邱義仁昨天非常罕見透過中央社釋出談話，大大的新聞標題寫著，「賴總統主張兩岸維持現狀，延續蔡英文路線」。邱義仁表示，賴總統的兩岸主張核心立場始終是「中華民國台灣是一個主權獨立的國家」、「中華民國與中華人民共和國互不隸屬」，多次重申「維持現狀」；智庫接待許多國際訪賓時，最常被問到的兩個問題，一是「賴總統是不是在推動台獨」，二是賴政府推動的「韌性」究竟是什麼？這兩項議題常被刻意混為一談，甚至被不當貼上「韌性台獨」標籤，因此引發許多批評。

簡言之，邱義仁在中央社主要澄清兩件事：一、賴清德的兩岸路線就是延續蔡英文的維持現狀路線，沒有要宣布台獨，也沒有要改變台海現狀。二、「社會韌性」不是「韌性台獨」，而是要反制中國大陸對台滲透。

國家通訊社報導重要人士談話，當然有官宣的意涵與風向，但這篇上千字報導其實對維持現狀的定義或論述皆未見新意，甚至連延續的蔡英文路線都是近幾年的老生常談，既然談話沒有新意，為何還要一談再談？

就時間點而言，國民黨主席鄭麗文今天率團訪美，民進黨看起來必須再定調，不是賴清德「台獨金孫」路線、而是蔡英文「維持現狀」路線；此外，就談話內容而言並不特別，特別的是談話的人，從「賴清德說」換成「邱義仁說」，這段話不只要增強民進黨支持者信心，也要隔空說給「想聽的人聽」，畢竟「川賴通話」至今失聯中。

如果賴總統談話已具有足夠公信力，何必再由邱義仁複述一次？解讀邱義仁這次親自出馬，與其說是重申政策，不如說是對賴總統的政治信用「校正回歸」。邱義仁不只是對外釋疑，某種程度也象徵在賴總統的脖子上「掛鈴鐺」，告知各界記得關注最新說法，也時時提醒賴總統和蔡英文「在路上」，不要再隨意超車越線。