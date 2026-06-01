韓國瑜會見捷克參議長韋德齊 台捷攜手守護民主

立法院長韓國瑜1日中午在副院長江啟臣、「中華民國與捷克國會友好聯誼會」會長兼立委萬美玲籍立委范雲、陳清龍，秘書長周萬來及外交部次長吳志中等人陪同下，歡迎捷克參議長韋德齊（Miloš Vystrčil）訪問團一行蒞臨立法院。

韓國瑜致詞表示，歡迎韋德齊參議長時隔六年再度率團訪台，並對捷克長年堅定支持台灣，以及聲援台灣的國際參與表達由衷感謝。

韓國瑜說，捷克人口與土地規模雖然不大，但數十年來在內政與外交上成就卓越，特別是在前總統哈維爾（Václav Havel）領導下的絲絨革命，成功將政治體制轉型為民主制度，為世界各國樹立了民主典範，期盼未來能在共同的價值與信念下，持續推動兩國國會深化交流，促進台捷友誼歷久彌新。

韋德齊表示，此行為第二次訪問台灣，他回憶六年前在前院長游錫堃邀請下首度訪台，此次則在韓國瑜盛情邀請下再度來訪，充分證明台捷友誼不會因政黨更迭而有所改變。

韋德齊當場向韓國瑜及貴賓展示繡有台捷友誼圖騰的背包，並致贈韓國瑜代表捷克參議院的「捷克之獅」雕像模型。他說，「捷克之獅」象徵高尚與堅韌，無論遭受多少打擊都能再次堅強站起來，祝福兩國能像捷克之獅一樣具備堅忍不拔的精神，無論國際局勢如何更迭，台捷都能攜手向前。

韋德齊也感謝跨黨派立委接待，他認為政治人物應超越個人與黨派，堅持做有益於國家的事情，並肯定台灣在台捷韌性計畫、高教合作、台捷直航、醫療合作計畫以及對烏克蘭的人道援救計畫等方面，始終扮演重要角色。

雙邊會談後，韓國瑜特別致贈韋德齊「台捷代表花卉花瓶」，以精緻手工彩繪瓷瓶融入雙方象徵性之花卉與捷克國旗圖騰，彰顯台捷民主夥伴關係及深厚的友誼。

媒體聯訪時，韓國瑜表示，今年8月1日台捷直航將再增班次，有助拉近台捷在經貿、文教與觀光旅遊交流。中華民國對外處境艱辛，十分感謝捷克長期在國際場合聲援台灣，立法院作為最高民意機關，將在憲法架構下，以開放的態度，透過國會外交拓展及深化與各國關係。

韋德齊回應媒體提問時強調，此次訪台已取得捷克參議院近八成參議員的支持；台灣與捷克同為民主國家，兩國關係建立在互惠之基礎上，彼此在國際上也是不可或缺的好朋友，應當持續深化交流。他認為，參議院與立法院的合作合情合理，未來亦誠摯歡迎韓國瑜率團訪問捷克。