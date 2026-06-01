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賴總統2日接見捷克參議院議長韋德齊 頒授特種大綬卿雲勳章
捷克參議院議長韋德齊今天會見立法院長韓國瑜，總統府表示，賴清德總統明天將接見韋德齊訪團，並頒授韋德齊「特種大綬卿雲勳章」，表彰及感謝韋德齊對台灣展現的堅定支持與溫暖友誼。
總統府表示，韋德齊是台灣的超級好朋友，2020年曾率領超過80人的大型訪團來到台灣，成員包括政府官員、企業、科學界等，當時也在立法院發表著名的「我是台灣人」演說，獲得熱烈迴響並在台灣引起轟動。事後捷克導演Dan Svátek 歷時五年完成紀錄片「我是台灣人」，展現台灣如何在中國壓力下維持自由與安全，以及與台灣交往對捷克外交、民主價值的意涵。
總統府指出，韋德齊那次訪台之後，也積極地推展台捷雙邊合作，包括經貿、科技、文化、觀光等多元領域。在議長的領導下，捷克參議院更多次通過友台決議，反對中國錯誤詮釋聯合國大會第2758號決議，並支持台灣有意義參與國際組織。
總統府表示，期盼未來持續與捷克共同守護自由、民主、人權等普世價值，一起為世界繁榮發展盡一分力。
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