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柯文哲現身台北監獄探望蔡正元 暢談國內政情美中台局勢最新發展

聯合報／ 記者林銘翰／台北即時報導
民眾黨前主席柯文哲（左）身陷京華城案及民眾黨政治獻金等案，先前與國民黨前立委蔡正元錄製節目共同翹腳秀出「電子腳鐐」。圖／取自蔡正元臉書
民眾黨前主席柯文哲（左）身陷京華城案及民眾黨政治獻金等案，先前與國民黨前立委蔡正元錄製節目共同翹腳秀出「電子腳鐐」。圖／取自蔡正元臉書

民眾黨前主席柯文哲今天現身台北監獄，探望國民黨前立委蔡正元。民眾黨前副秘書長許甫表示，蔡正元對時事的掌握完全零距離，柯文哲也帶著兩個話題與其交流，兩人就美中台局勢、國內政情一來一往，如同名家講座般精彩。

柯文哲今天在許甫、民眾黨立法院黨團總召陳清龍、民眾黨立法院黨團主任陳智菡等人的陪同下，現身台北監獄，探望服刑中的蔡正元。許甫稍早在臉書發文說，一別兩個月再見到蔡正元，「他對時事的掌握完全零距離，一樣風趣幽默，鐵欄關住他的身體，拘禁不了他的意志」。

許甫指出，一進到建築物裡面，先是要身分證換證，手機飲用水都必須鎖櫃集中保管，接著才會被帶到會客室見面，一張長型白色的會議桌，蔡正元早已坐在裡頭等候，另一邊擺放4張椅子，正好是來訪的4個人，「第一眼見到蔡博士，頭髮三分頭，但全數花白」。

許甫還原，蔡正元聲稱有少年白，因為在獄中沒有染髮，自然跟以往形象不同，身形臉頰跟以往差異不大，不像柯文哲在看守所消瘦許多，唯獨皮膚白了不少，應該是較少曬到太陽所致，因為會客時間只有半小時，一行人坐下來簡短寒暄後，柯文哲就帶著兩個話題與其交流。

許甫說，沒想到蔡正元立刻侃侃而談，對於美中台局勢最新發展、國內政情完全沒有落掉半拍，分析起來頭頭是道，論政一來一往，「就如名家講座般精彩，霎時忘了身處何處」，最後當管理人員提醒剩下幾分鐘時，才把握機會問問這段進修時光是否一切安好。

許甫表示，蔡正元幽默如昔，描述自身生活起居，「妙語如珠，在場的我們聽得津津有味」，柯文哲則說自己也被關過，裡面的生活怎麼會好，差別就在適應力與耐受力。此外，蔡正元也關心台北市議員選舉，「滿訝異在這樣的情況下，博士還能貼心關照到晚輩。我當下也慨然應允，年底一定要跟他報告好消息！」

蔡正元 柯文哲 許甫

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