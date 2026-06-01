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破除綠對美謠言 鄭麗文揭訪美要護和平

台灣醒報／ 記者呂翔禾╱台北報導
國民黨主席鄭麗文1日宣佈晚間訪美，被問到會見到哪些官員？鄭麗文回應說AIT、國務院與戰爭部，但層級按照美方慣例都是保密。聯合報系資料照片／記者余承翰攝影
國民黨主席鄭麗文1日宣佈晚間訪美，被問到會見到哪些官員？鄭麗文回應說AIT、國務院與戰爭部，但層級按照美方慣例都是保密。聯合報系資料照片／記者余承翰攝影

「訪美要破除民進黨對美國的謠言，國民黨才是積極維護兩岸和平的政黨！」國民黨主席鄭麗文1日宣佈晚間訪美，被問到會見到哪些官員？鄭麗文回應說AIT、國務院與戰爭部，但層級按照美方慣例都是保密。針對民調顯示6成盼維持現狀、2成想要獨立，鄭麗文呼籲賴政府不要穀子裡還是要走台獨，國際社會不會接受。

國民黨主席鄭麗文1日宣佈，晚間將啟程訪美，將率國際部主任董佳瑜、海外部主任吳亮儀，國民黨駐美代表秦日新、前駐美代表袁健生、黨主席特別顧問兼中常委李德維、中常委勤彭蓁等人前往。

不要成為下個烏克蘭

鄭麗文表示，稍晚就會前往舊金山，除了有熱情僑胞以外，還會與在地很代表性的企業代表見面，然後到史丹福大學胡佛中心參訪，隨後飛往波士頓MIT與哈佛發表演講，接著飛往紐約，參加僑宴、公開的大型智庫座談，接著飛往華府，除了國會議員、行政部門官員外，智庫有座談會，隨後飛往洛杉磯，最後就返回台灣。

「今年上半年發生兩件對於兩岸攸關重大的國際事件！」鄭麗文說，第一是她訪問中國，並舉行鄭習會，還有5月10日的川習會。這兩個重要的時刻重要的目標就是兩岸的和平穩定，由於目前兩岸關係快速惡化、對峙緊張升高引起國際社會高度憂慮與關心，身在台灣的我們要讓世界知道對和平的渴望，不要成為下一個烏克蘭。

美方不被綠惡意誤導

回顧1992年兩岸進行會談，鄭麗文說，台灣同年與美國購買150台F-16，後年甚至舉行辜汪會談，面對美中，台灣不需要選邊站，國民黨長期以來就是台灣國防安全最重要的支持力量，不像民進黨說一套做一套。她盼透過訪美，讓美方不被民進黨惡意誤導，國民黨才是最負責任維護兩岸和平，不會讓美國陷入可避免的戰爭，積極保護捍衛中華民國民主自由的政黨。

媒體詢問說，目前民調顯示台灣支持維持現狀者6成、想要獨立者2成，紛紛創下新高與新低。對此，鄭麗文回應說，台獨就是兩岸衝突與戰爭最重要的導火線，雖然民進黨3任總統都說台獨不可行，但至今仍在偷換概念、骨子裡還是希望往台獨方向走，但國際社會不認同、美國總統川普已明言反對，盼執政黨儘速廢除台獨黨綱。

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鄭麗文 李德維 AIT

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