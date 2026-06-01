綠民代喬病床？疑有對價關係允掛看板

「民進黨有民代涉嫌幫選民喬病床後，接受對價關係允掛個人看板，檢調應該徹查！」藍北市議員參選人李明璇、議員楊植斗質疑台中某民代有幫人喬病床，然後對價給看板掛的狀況。被影射的民代、綠台中市議員江肇國則回應說，看板的主人在他2023選立委就讓他掛看板，是長期支持者提供使用的地方，他批藍是為了轉移焦點。

綠也喬過病床？

國民黨立委羅廷瑋近日被爆出公然在社群表示可以提供「醫院病床請託」服務，被質疑涉及關說喬病床。同黨的台北市議員楊植斗、台北市議員參選人李明璇1日召開記者會反指，某位民進黨重量級民代曾協助民眾「喬病床」，事後疑似收受陳情人餽贈，在車流量大的路口點位得以掛上大型看板，他們懷疑有對價關係，盼檢方徹查。

李明璇表示，連民進黨秘書長徐國勇過去都曾公開表示他喬過病床，請託病床本就是選民服務之一，但若提供服務後還收受利益、接受餽贈，甚至有對價關係都可能成為司法調查的重要依據。因此他們要求民進黨出面說明，且司法機關要以相同標準檢視，不要讓外界質疑司法雙標。

藍綠互指喬病房

楊植斗爆料說，2024年4月有民代接到某位L先生的陳情，傳訊稱家人需要病床，希望民代協助轉介，但後來陳情人就跟民進黨民代接洽，後來還說該民代已幫忙喬到病床，不再需要國民黨這邊的幫忙。可在2024年幫對方喬病床後，2025年1月開始，該民代就在車流量非常大的六順橋路口點位放置拜年用大看板，中間有沒有對價關係？應該說清楚。

兩人指涉的對象是民進黨台中市議員江肇國，他則發聲明痛批國民黨的記者會莫名其妙，根本就是全黨要幫涉入喬病房糾紛的羅廷瑋要解套、轉移焦點。

江肇國強調，國民黨說他2024年關心病床、2025掛看板，但看板的主人在他2023選立委時就曾給他掛看板，是長期的支持者。如果用此去穿鑿附會，影射對價，有抺黑的嫌疑，他將直接告國民黨惡意抹黑。

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